Tamara Zidanšek ugnala 60. igralko sveta

Tamara Zidanšek (261. igralka na WTA) ta teden nastopa na WTA 250 turnirju na Tajskem. V 1. kolu je uspešno preskočila Rusinjo Tatiano Prozorovo (259. igralko na WTA) in v treh nizih zmagala. Slovenka ni začela najbolje, prvi niz je z 2:6 izgubila, nato pa je drugi in odločilni niz dobila suvereno in brez večjih težav. V 2. kolu se je nato pomerila z Američanko Katie Volynets (60. igralko na WTA), 6. nosilko turnirja. Slovenka je izgubila prvi niz, nato pa dobila preostala dva in se uvrstila v 3. kolo turnirja v tej azijski državi. Slovenka se bo v četrtfinalu merila z Argentinko Nadio Podorosko, 74. igralko s svetovne lestvice, ki je z 2:0 v nizih izločila drugopostavljeno Čehinjo Katerino Siniakovo.

Izida, Thailand Open:

1. kolo: Zidanšek T. (Slo) – Prozorova T. (Rus/Q) 2:6, 6:3, 6:1

2. kolo: Zidanšek T. (Slo) – Volynets K. (Zda/6) 3:6, 6:4, 6:4;