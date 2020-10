Tampa Bay izenačila v finalu lige MLB

Ekipi v napetem finalu ne popuščata, saj je moštvo iz Los Angelesa dobilo prvo in tretjo tekmo, nato pa je bila Tampa boljša v drugi in četrti ter vsakič našla priključek. Dodgersi lovijo svoj prvi naslov prvaka po letu 1988 in so v vlogi favorita, kar kaže tudi višina klubskega proračuna, 108 milijonov ameriških dolarjev (2. mesto v ligi), medtem ko imajo Raysi 28 milijonov (28. mesto v ligi). Dvoboj je bil zelo izenačen, na koncu so za točko zmagali Raysi (8:7) in izenačili v skupnem seštevku na 2:2 v zmagah, ekipi igrata na štiri zmage.

Moštvo iz Los Angelesa je vodilo s 7:6, nato pa so Raysi hitro dosegli dve zaporedni točki, drugo po veliki napaki in se veselili zmage. Peta tekma finala bo na sporedu v ponedeljek z začetkom ob 2. uri zjutraj po srednjeevropskem času.