Tampa Bay zmagovalec 55. super bowla

Nasproti mu je stal 18 let mlajši podajalec Kansas Cityja Patrick Mahomes, ki je s svojo igro v preteklih treh sezonah že postal superzvezdnik lige, a mu je Brady s "kirurško" natančno predstavo dokazal, da obstaja le en kralj podajalcev. Za Tampo je to drugi naslov prvaka, prvič je slavila leta 2002, Kansas pa je ostal pri dveh naslovih in mu ni uspelo ubraniti lovorike, nazadnje je to uspelo ekipi New England Patriots v sezoni 2004, takrat jo je vodil prav Brady. Ta je s patrioti osvojil šest naslovov, zdaj pa s Tampo še sedmega. Brady je tudi prvi po Peytonu Manningu z naslovom z dvema različnima ekipama. Sodeči po igri, bi bila razlika v letih med Bradyjem in Mahomesom v prid prvega. Brady je trikrat podal za zadetek, vse že v prvem polčasu, na koncu pa končal z 21 zaključenimi podajami v 29 poskusih za 201 jard. Na drugi strani mu je pomagala tudi trda obramba, ki je Mahomesu celotno tekmo povzročala glavobole. Mladega podajalca so tako kar trikrat zrušili za izgubo jardov, vrgel pa je tudi dve prestreženi podaji in končal brez podaj za zadetek. "Zelo sem ponosen na svoje fante," je dejal Brady, ki pomena te zmage ni želel primerjati s preteklimi v New Englandu. "Vse, kar smo premagali v tem letu ... To moštvo je vedno imelo veliko samozavesti in mu je uspelo svojo igro dvigniti v pravem času," je ocenil. Potrdil je tudi, da se bo vrnil še vsaj za eno sezono. "Prihajamo nazaj, brez dvoma," je odgovoril na vprašanje, ali namerava še igrati.