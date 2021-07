Tampa ubranila naslov v ligi NHL

Hokejisti Tampe Bay Lightning so ubranili naslov v severnoameriški ligi NHL. Na peti tekmi finala so Montreal Canadiens na domačem ledu premagali z minimalnim izidom 1:0 in serijo na štiri zmage dobili s 4:1. Tampa je sicer Stanleyjev pokal osvojila tretjič.

Prvi in edini gol na tekmi je v 34. minuti zadel novinec Tampe Ross Colton. Za najkoristnejšega igralca končnice je bil razglašen vratar prvakov Andrej Vasiljevski.

Nazadnje je naslov uspelo ubraniti ekipi Pittsburgh Penguins, ki je slavila v letih 2016 in 2017. Tampa, ki je do prve lovorike prišla leta 2004, je naslov ubranila le devet mesecev po tem, ko je lani v mehurčku v Edmontonu v boju za Stanleyjev pokal po šestih tekmah nadigrala Dallas Stars.

Več sledi!

* Izid, finale lige: Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens 1:0 – Tampa je osvojila Stanleyjev pokal s 4:1 v zmagah.

* Opomba: ekipi sta igrali na štiri zmage.