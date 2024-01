Tamše: Moja ideja je bila, da Šoštarić zaigra za Hrvaško

31-letni Mario Šoštarić je za Slovenijo med letoma 2012 in 2020 zbral 36 nastopov in 69 zadetkov. Pred dobrim letom se je iz osebnih razlogov presenetljivo odločil za zamenjavo reprezentance. Verjetno je odločitvi botrovala predvsem velika konkurenca na desnem krilu, na katerem se je za minute boril z Blažem Jancem in Gašperjem Margučem.

Sedaj pa je ozadje selitve izkušenega Velenjčana pojasnil njegov nekdanji trener Branko Tamše, ki trenutno vodi hrvaški Nexe. "Moja ideja je bila, da zaigra za Hrvaško. Prvi sem ga to vprašal, mu odprl obzorja. Žal mi ga je bilo, ker se je trudil, treniral in vedel sem, da bi z veseljem igral za reprezentanco. Potem sem ga vprašal, če bi si želel igrati za Hrvaško," je za net.hr pojasnil Tamše. "Odvrnil mi je, da takoj. Poklicali smo vodilne v zvezi, ki so bili za, in tako se je začelo."