Tamše se po sedmih letih vrača v slovenski rokomet

"Drži. Po sedmih letih se vračam v slovenski rokomet. V svoji glavi že preigravam določene stvari," je ugibanje o prihodu k Trebanjcem Branko Tamše potrdil v petkovem prenosu tekme Lige NLB. "Izjemno sem vesel, ponosen in hvaležen za priložnost, da v prihodnjih sezonah vodim RK Trimo Trebnje. Občutki ob tem so res posebni – gre za klub z jasno vizijo, perspektivno ekipo in močno identiteto, kar mi osebno veliko pomeni. Komaj čakam, da začnemo z delom in skupaj s fanti postavimo temelje nove zgodbe. Vem, kam prihajam – Trebnje je rokometno mesto z odličnimi navijači, ki dihajo za svoj klub, še posebej s Trebanjskimi levi, ki ustvarjajo nepozabno vzdušje. Vse to so razlogi, zaradi katerih sem z veseljem sprejel ta izziv. Prepričan sem, da lahko skupaj naredimo velike korake naprej," pa je dodal za klubsko spletno stran.