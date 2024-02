Tamšeta pri Nexeju zamenjal nekdanji slovenski selektor Vujović

Veselin Vujović je bil med letoma 2015 in 2019 selektor Slovenije, nazadnje je vodil reprezentanco Irana, preizkusil pa se je tudi na čelu Srbije in Črne gore ter Ciudad Reala, Vardarja, Kopra, Al Sada, Borca in Sepahana.

"Odločili smo se, da RK Nexe prevzema Veselin Vujović. Čeprav so mediji te dni špekulirali s številnimi imeni, lahko zdaj uradno potrdim, da bo ekipo od srede prevzel Veselin Vujović, s katerim smo se hitro dogovorili v obojestransko zadovoljstvo. Naše ambicije so velike in verjamemo, da je v tem trenutku Veselin Vujović najboljša rešitev za naš klub. Poleg tega smo se odločili še malo okrepiti strokovni štab, tako da v naš klub prihaja Krešo Ivanković, nekdanji trener RK Dubrava in selektor hrvaške mlajše reprezentance, ki bo Vujovićev pomočnik," je v izjavi za uradno spletno stran kluba povedal predsednik hrvaškega kluba Josip Ergović.