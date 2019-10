Tänak po reliju v Kataloniji, kjer je slavil Neuville, že novi svetovni prvak

Estonski predstavnik Ott Tänak je tako s prestola izrinil šestkratnega zaporednega branilca naslova, Francoza Sebastiena Ogierja . Do konca sezone SP je sicer še reli po Avstraliji, ki bo od 14. do 17. novembra.

Tänak se bo v zgodovino relija zapisal kot prvi, ki je prekinil francosko prevlado dveh Sebastienov - Ogierja in Loeba. Estonec je namreč z drugim mestom v Kataloniji postal prvi prvak po 15 letih, ki ne prihaja iz Francije. Njegov uspeh ima še dodatno težo, če vemo, da je prvič dirkač, ki je Toyoto po sušnih 25 letih popeljal do naslova prvaka. Zadnjemu, ki je uspelo slaviti z ekipo Toyote, je bil Francoz Didier Auriol leta 1994.

"Sploh ne veste, kakšen pritisk sem si ustvaril ta konec tedna. Da sem vse to obvladal, je izpolnitev življenjskih sanj. Težko si predstavljaš, da si tako blizu in potem to dosežeš. Nisem želel tvegati preveč, toda mama mi je rekla, da če si nekaj močno želiš, se bo zgodilo. Samo dovolil sem, da se je dogajalo," je presrečen na cilju razlagal sveži svetovni prvak.

Do konca sezone SP je sicer še reli po Avstraliji v okolici Coffs Harbourja, ki bo od 14. do 17. novembra, a bo zdaj odločal le o drugem mestu v SP in konstruktorskem seštevku. Tänak ima namreč zdaj nedosegljivih 263 točk, za naslov podprvaka se bosta udarila Neuville, ki je z današnjo zmago prehitel Ogierja, ima pa 227 točk, ter danes šele osmi Francoz (217). Pri ekipah je v prednosti Hyundai s 380, a ga Toyota še lahko prehiti, ima 362 točk.

Izidi relija po Kataloniji:

1. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Bel/Hyundai i20) 3:07:39,6

2. Ott Tänak/Martin Järveoja (Est/Toyota Yaris) + 17,2

3. Dani Sordo/Carlos Del Barrio (Špa/Hyundai i20) 17,6

4. Sebastien Loeb/Daniel Elena (Fra/Mon/Hyundai i20) 53,9

5. Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) 1:00,2

6. Elfyn Evans/Scott Martin (VBr/Ford Fiesta) 1:14,2

7. Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Fin/Ford Fiesta) 1:47,6

8. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Fra/Citroen C3) 4:20,5

...

SP skupno (13/14):

1. Ott Tänak (Est/Toyota) 263

--------------------------------------

2. Thierry Neuville (Bel/Hyundai) 227

3. Sebastien Ogier (Fra/Citroen) 217

4. Andreas Mikkelsen (Nor/Hyundai) 102

5. Elfyn Evans (VBr/M-Sport Ford) 102

6. Kris Meeke (VBr/Toyota) 98

7. Jari-Matti Latvala (Fin/Toyota) 94

8. Dani Sordo (Špa/Hyundai) 89