Tänak po zmagi na Švedskem prvič prevzel vodstvo na lestvici

"Neverjetno! Tako sem srečen, ker nam je končno uspelo," je Tänak dejal po svojem prvem zmagoslavju na Švedskem. Estonec je vodstvo prevzel v soboto, ko je vodilni po prvem dnevu Finec Teemu Suninen moral odstopiti, potem ko je trčil v zasneženo bankino.

Devetkratni svetovni prvak Francoz Sebastien Loeb (Hyundai) je bil sedmi.

Tänak je prvič v karieri prevzel tudi vodstvo v skupni razvrstitvi SP. Estonec, ki je na Švedsko pripotoval kot tretji v skupni razvrstitvi, je dobil zadnjo preizkušnjo (power stage) in dobil pet bonusnih točk, tako da ima skupaj 47 točk, Neuville je pri 40, zmagovalec uvodnega relija sezone Francoz Sebastien Ogier, ki je imel kup težav in na 29. mestu zaostal več kot 24 minut, pa je tretji z 31 točkami.

"V zadnji preizkušnji sem znova imel dober ritem. Vozil sim hitreje kot običajno, ampak še vedno brez tveganja. Res je bila dobra preizkušnja," je še povedal Tänak. "Bal sem se, da bodo razmere na cestah slabše, kot so bile. Začel sem preveč previdno, potem pa sem vendarle stopil na plin,"je pot do drugega mesta pojasnil Lappi. Na koncu je za le tri sekunde premagal Neuvilla, blizu pa sta bila še četrti Norvežan Andreas Mikkelsen (Hyundai) in peti Valižan Elfyn Evans (Ford) z zaostankoma okrog minute in desetih sekund, preostali konkurenti pa so bili že bolj oddaljeni.

Na švedskem reliju, ki zaradi snežne in ledene podlage velja za enega najzahtevnejših v sezoni, so konec tedna imeli številne menjave v vodstvu, precej dirkačev pa je tudi odstopilo; med drugimi tudi Suninen, vodilni v soboto, že pred njim pa branilec naslova svetovnega prvaka Sebastien ogier, Citroenov dirkač je boj za vrhunsko uvrstitev na švedskem končal že v petek, poroča STA. Naslednja dirka bo prihodnji mesec v Mehiki.