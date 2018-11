Tänak še ni obupal nad naslovom in prevzel vodstvo v Avstraliji

Poleg Otta Tänakase za naslov svetovnega prvaka potegujeta še Francoz Sebastien Ogier(Ford) in Belgijec Thierry Neuville(Hyundai), ki sta na 6. in 8. mestu. Sebastien Ogierza Tänakom zaostaja minuto in 44,8 sekunde, Neuville pa dve minuti in 35,2 sekunde zaostanka. Če bi tak vrstni red ostal tudi v nedeljo na koncu relija, potem bo Ogier slavil šesti zaporedni naslov svetovnega prvaka. "Boj za svetovnega prvaka ni povsem v naših rokah, to je očitno. Toda sedaj ni čas za matematične izračune. Poskušamo narediti vse, kar je v naši moči na cesti. Še vedno je dovolj HP pred nami, da lahko zmagam," je dejal Tänak, ki ima med omenjeno trojico še najmanj možnosti, da osvoji naslov.

Estonec, peti po prvem dnevu, je dobil četrto, osmo ter deseto, 11. in 12. hitrostno preizkušnjo in se prebil na tretje mesto, potem pa je dobil še tri hitrostne preizkušnje (14., 16. in 17.) in se zavihtel na vrh. Največ težav je imel Neuville, ki si je poškodoval desno vzmetenje in je moral zelo hiteti, da je bilo vozilo nared za nadaljnje preizkušnje. Belgijec ima še nekaj možnosti. Zaradi napak tekmecev je namreč glede na prvi dan pridobil dve mesti. Ogier vodi v seštevku z 204 točkami, Neuville je drugi s tremi točkami manj, Tänak tretji. Na svojem računu ima 181 točk.