Tänak slavil v Nemčiji in se še bolj približal naslovu prvaka

Britanec Kris Meeke je na koncu za Ottom Tänakom, ki si je odločilno prednost privozil v soboto, zaostal slabih 21, Jari-Matti Latvala pa 36 sekund. Trojna zmaga ene ekipe je prva v SP po štirih letih, za Toyoto pa sploh prva po že kar oddaljenem letu 1993. Tänak ima zdaj v skupnem seštevku 35 točk prednosti pred Thierryjem Neuvillom (205-170). Belgijec je bil na reliju po Nemčiji na koncu peti, tretji v skupnem seštevku je prvak Francoz Sebastien Ogier. Dirkač Citroena je na nemški dirki končal na osmem mestu. Če bo 31-letnemu Tänaku uspelo prednost obdržati in jo spremeniti v končno zmago, bo postal prvi nefrancoski prvak v zadnjih 16 letih, saj sta si vse zadnje naslove razdelila Sebastien Loeb in Sebastien Ogier. Estonski dirkač v drugi polovici sezone postaja vse bolj zanesljiv; dobil je četrti reli od zadnjih petih, Nemčija pa postaja njegov teren, saj je v okolici Trierja zmagal že tretjič v nizu. "Imam nekoliko mešane občutke. Ni se končalo povsem tako, kot sem si želel, a imel sem tudi nekaj težav z zavorami. Na koncu šteje zmaga, trojno zmago pa smo v moštvu tudi že lovili nekaj časa," je po uspehu dejal Estonec, ki danes sicer ni dobil nobene od štirih hitrostnih preizkušenj, je pa brez težav obdržal naskok pred tekmeci. "Če ne bi imel toliko težav in smole, bi bil že šestkrat na zmagovalnem odru. Zato sem res vesel in upam, da bo šlo tako naprej," pa je drugo mesto pospremil Meeke.