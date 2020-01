Tänak v novih barvah brani naslov, Ogier po nadaljevanje niza v Monaku

Novembra je bilo konec sezone 2019, sredi januarja je že čas za novo. Dirkači v reliju imajo malo časa za pripravo na nove izzive, v letošnjem letu pa se obeta še bolj zanimiv začetek. Karte med vodilnimi so se namreč precej pomešale, nenazadnje pa bo tudi svetovni prvak vozil z novim dirkalnikom, ker je po prejšnji sezoni zamenjal delodajalce. Novo je tudi to, da svetovni prvak prvič po dolgih letih ni Francoz. Ljubitelji relija so se že kar navadili, da je najboljši na koncu vsake sezone Francoz in da mu je ime Sebastien. Med letoma 2004 in 2012 je devet naslovov nanizal Sebastien Loeb , med letoma 2013 in 2018 pa šest Sebastien Ogier . Lani pa je, kot prvi nefrancoski dirkač po letu 2003 in Norvežanu Pettru Solbergu , v seštevku SP slavil Estonec Ott Tänak .

Do naslova je prišel še kot dirkač Toyote, potem ko je potrdil dobro formo in zanesljivost ‒ to mu je v prejšnjih sezonah pogosto manjkalo do večjih uspehov ‒ ter si že dve dirki pred koncem privozil naslov prvaka. Tako odločitev o skrajšanju sezone, reli v Avstraliji so ob nevarnosti zaradi požarov morali odpovedati, ni vplivala na boj za prvaka. Pozimi je nato Estonec poskrbel za pretres v dirkaški karavani. Sprejel je ponudbo Hyundaija, s Korejci bo sodeloval dve leti.

'Izziv delati skupaj v trenutkih, ko smo vsi zelo močni'

"Vizija v ekipi je zelo obetajoča, tako da se povsem sklada z mojimi načrti za prihodnost. Zame bo pravi izziv, da bomo delali skupaj v trenutkih, ko smo vsi zelo močni," je ob prestopu dejal svetovni prvak.

Estonec je lani končno našel pravi recept za premagovanje tekmecev. Da je hiter, je dokazoval že v preteklosti, toda prevečkrat je bil tudi prehiter. Zapravil je veliko dobrih uvrstitev, nekajkrat imel tudi smolo, lani pa mu šlo vse po načrtih. Pred osvojenim naslovom je bil najvišje na tretjem mestu v SP v sezonah 2017 in 2018. Prvo zmago na relijih za SP ima s Sardinije 2017, do zdaj ima 12 zmag na najvišji ravni.

Ogier: Mäkinen je bil moj vzornik

"Nova sezona je in vsi začenjamo na začetku. Nihče nima niti točke prednosti in to je najbolj pošteno. Sam sem dobro oddelal priprave, prepričan sem, da imamo dobro ekipo," pred začetkom sezone napoveduje Estonec.

Hyundai ima letos izjemno močno zasedbo. Ob aktualnem svetovnem prvaku bo imel drugi stalni vozniški sedež Belgijec Thierry Neuville, v tretjem dirkalniku pa se bosta menjala Španec Dani Sordoin nekdanji svetovni prvak Loeb. Pred novo sezono pa je moštvo zamenjal tudi prejšnji serijski prvak Ogier. Toyota je tako izgubila enega svetovnega prvaka, dobila pa kar ustrezno zamenjavo. Ob njem bosta v tej ekipi še Valižan Elfyn Evansin obetavni Finec Kalle Rovanperä.

"Že leta 2016 smo se pogovarjali o možnosti sodelovanja. Takrat se to ni zgodilo, sem pa vesel, da bom zdaj lahko delal s takšno ekipo, kot je Toyota, in s Tommijem Mäkinenom, ki je bil nekoč moj vzornik,"je o sodelovanju s Toyoto dejal Ogier.

Bolj kot sto odstotkov Monte zahteva pamet

Selitvi Tänaka in Ogierja sta posledično premaknili tudi druge dirkače. Evans je prišel iz ekipe M-Sport Ford, kjer sta bila lani še Finec Jari-Matti Latvala in Britanec Kris Meeke. Obema so se zahvalil, nova dirkača v Fordovi ekipi sta Finca Teemu Suninenin Esapekka Lappi, tretji bo Britanec Gus Greensmith. Čeprav bo kot branilec naslova tokrat vozil Estonec, bo vsaj na prvem reliju sezone v vlogi favorita Ogier. Francoz je namreč na uvodih sezone neporažen že od leta 2014, menjava moštva pa ga pri tem najbrž ne bo ovirala, saj je dve zmagi dosegel, ko je začenjal novo zgodbo, leta 2017 s Fordom in lani s Citroënom.

"Monte je dirka, ki ne zahteva vedno, da daješ od sebe sto odstotkov. Velikokrat moraš voziti pametno in upoštevati vse dejavnike, ki lahko vplivajo na rezultat,"pravi Ogier. Letos bo Monte doživel že 88. izvedbo. Od lani je nekaj sprememb, prireditelji pravijo, da bo še bolj zahteven. Četrtina trase je nova, večina dirkanja pa bo še vedno v okolici mesta Gap.

Nočne preizkušnje, ki so že od nekdaj značilnost Monteja, bodo tokrat na sporedu le v prvi etapi. Reli se bo sicer začel že v četrtek s startom v kneževini in dvema nočnima "brzincema", potem pa bo v petek, soboto in nedeljo sledilo še 14 hitrostnih preizkušenj. Prvi reli sezone so bo končal v nedeljo v središču Monaka. V sezoni SP je v zadnjem hipu prišlo so spremembe, v Čilu so se odpovedali reliju, tako da bo v koledarju letos 13 dirk. Na njem je tokrat tudi reli Kenija, ostajajo pa vse klasike, ki jih ljubitelji relija že dobro poznajo: Sardinija, Nemčija, Finska, Wales ... Sezona se bo končala med 19. in 22. novembrom na Japonskem.