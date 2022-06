Tänak v vodstvu na Sardiniji

Finec Esapekke Lappi je bil v vodstvu po predčasno končanem drugem dnevu relija, v petek so morali prireditelji zaradi varnosti oziroma težav pri dostopu do trase odpovedati del načrtovanega programa, tokrat pa je že zjutraj zdrsnil s ceste. Lappi je na ozki in spolzki stezi proti koncu 12-kilometrske proge večkrat udaril v kamenje ob robu steze in zdrsnil s ceste, poroča vodstvo tekmovanja WRC. Njegov avto je izgubil levo zadnje kolo in dele vzmetenja, ni ga mogel zagnati, zato je odstopil.