Tänak v vodstvu, Rovanperä hiti proti naslovu

Svetovni prvak iz leta 2019 in trenutno drugi v skupni razvrstitvi SP Kalle Rovanperä je imel prednost že po uvodnem dnevu, po drugem je ta tesna pred tremi vozniki Toyote, Britancem Elfynom Evansom (+0,2 sekunde), Francozom Sebastienom Ogierjem (6,7) in Rovanperäjem (7,2). Vodilni po 2. in 3. etapi Irec Craig Breen (Ford) je nato v 5. zletel s ceste, kar ga je stalo 18 minut in pozneje povzročilo odstop.