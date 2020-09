Tänak vodi na domačem reliju

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Po koncu službe pride mama po otroka v vrtec. Vrata velikega otroškega igrišča okoli vrtca so odprta, vsi otroci so v peskovniku, vsak s svojim mobilnikom, vzgojiteljica pa poležava na klopci.

Vpraša mama: “Kako lahko spite, vrata so odprta, vam bojo otroci ušli.” In vzgojiteljica: “Nič ne bojo ušli. Pri nas je wi-fi samo v območju tega peskovnika.“