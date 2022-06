Tänaku peti reli sezone

Ott Tänak se je v vodstvo prebil po sobotni etapi, po odstopu do tedaj vodilnega Finca Esapekke Lappija, ki je na prvi hitrostni preizkušnji doživel nesrečo. Lappi je bil v vodstvu po predčasno končanem drugem dnevu relija, v petek so namreč morali prireditelji zaradi varnosti oziroma težav pri dostopu do trase odpovedati del načrtovanega programa, v soboto pa je že zjutraj zdrsnil s ceste, dirkalnik pa je izgubil levo zadnje kolo in dele vzmetenja. Tudi v soboto so imeli na Sardiniji precej logističnih težav, na zadnji hitrostni preizkušnji dneva je namreč Fordov dirkač Adrien Fourmaux zletel s ceste, zato so jo ustavili, nekaterim dirkačem za njim pa so varnostniki ob progi pokazali rdečo zastavo za prekinitev dirke, zato so ta del odpeljali kot etapo v netekmovalnem ritmu. Danes je bilo manj razburljivo, na sporedu so bili še štirje "brzinci" in Estonec je prednost še povečal, na koncu je bil pred najbližjim tekmecem več kot minuto. "Zelo zahtevna dirka je bila, še posebej z novimi hibridnimi dirkalniki. Zadovoljen sem zaradi celotne ekipe, še zlasti naših mehanikov, ki so res garali celotno lansko sezono, da so pripravili nov avto. Ta reli nikakor ni lahek in uspelo nam je narediti nekaj velikih korakov," je bil po uspehu zadovoljen Tänak.