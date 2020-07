Tanja Žakelj in Rok Naglič državna prvaka v olimpijskem krosu

V ženski članski konkurenci so bile na startu le tri tekmovalke, Tanja Žakelj pa je slavila s prednostjo treh minut in 20 sekund pred Blažo Pintarič (Pintatim), sicer državno prvakinjo leta 2018. Tretje mesto je osvojila 20-letna Vita Movrin (Energijateam.com), ki je s tem postala tudi državna prvakinja v konkurenci mlajših članic.

Med člani je bila konkurenca nekoliko bolj številčna, vlogo favorita pa je upravičil Korošec Rok Naglič, ki je imel na koncu po uri in 17 minutah dirkanja minuto in 38 sekund prednosti pred Gregorjem Dimicem (Energijateam.com). Tretje mesto je osvojil Rok Korošec (Ljubljana Gusto Santic), ki je zaostal dve minuti in 19 sekund.

Na Črnem Vrhu nad Idrijo so na prvi dirki domače sezone v gorskem kolesarstvu podelili tudi naslove v mlajših, veteranskih in amaterskih kategorijah.