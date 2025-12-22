Tanja Žakelj pri 37 letih končala kariero

" Prišel je čas, da tudi sama odprem nova poglavja in znova nadaljujem z nekaterimi starimi. Preteklo sezono sem dirkala zelo malo, zato sem se odločila, da zberem misli in sklenem tekmovalno kariero. Ljubezen do gibanja in narave sta v meni in tako bo še naprej. Spreminja se le oblika in dodana vrednost ," je za Kolesarsko društvo Rajd povedala Tanja Žakelj .

" Najlepše mi je zagotovo na gorskem kolesu, kjer najdem svoj mir, začutim svobodo in vse večjo hvaležnost, da se lahko izrazim na svoj način. Na začetku je bilo gorsko kolesarstvo tisto, kamor sem usmerila presežek svoje energije in izzivalnosti. Uspehi v mladinski kategoriji so me pognali naprej. Takrat me je šport naučil odlične organizacije časa, reda, discipline in odločanja, kaj mi je pomembno in kaj ne ," je nadaljevala.

Dodala je, da je med kariero do potankosti spoznala proces treniranja in pomen namena vsakega treninga. "Prepotovala sem ves svet, ne da bi se tega zares zavedala. Predvsem pa sem v več kot dvajsetih letih spoznala številne čudovite ljudi - sotekmovalce, trenerje, mehanike, druge člane ekipe in vse navijače - ter ljudi, ki so kadarkoli pomislili name. Hvala vsem, predvsem pa tistim, ki so mi pomagali v prelomnih obdobjih - na začetku kariere, nekaj zadnjih let pred zaključkom in vmes, ko sem že imela namen zaključiti, pa se je tehtnica obrnila v smer gorskega kolesarstva in največjih uspehov v celotni karieri," je zaključila.

Žakelj, dvakrat članska evropska prvakinja, tudi skupna zmagovalka svetovnega pokala, v katerem ima nekaj zmag in stopničk, je v najmočnejših letih zarezala tudi v sam vrh svetovne scene. "Zmage v svetovnem pokalu in na evropskih prvenstvih so le vrh rezultatske gore Ledinke, ki je pred prelomno sezono 2013 prestopila v Kolesarsko društvo Rajd iz Ljubljane in večino profesionalne kariere preživela v dresu Rajdove ekipe z Uniorjevim krovnim pokroviteljstvom," so zapisali pri Rajdu.