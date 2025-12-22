Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Tanja Žakelj pri 37 letih končala kariero

Ljubljana, 22. 12. 2025 16.19 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
STA
Tanja Žakelj

Slovenska gorska kolesarka Tanja Žakelj se je pri 37 letih odločila končati bogato kariero, v kateri je zaznamovala zadnjih 20 let slovenskega olimpijskega krosa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Prišel je čas, da tudi sama odprem nova poglavja in znova nadaljujem z nekaterimi starimi. Preteklo sezono sem dirkala zelo malo, zato sem se odločila, da zberem misli in sklenem tekmovalno kariero. Ljubezen do gibanja in narave sta v meni in tako bo še naprej. Spreminja se le oblika in dodana vrednost," je za Kolesarsko društvo Rajd povedala Tanja Žakelj.

Preberi še Francozinja Ferrand Prevotova razred zase v olimpijskem krosu, Žakljova 30.

"Najlepše mi je zagotovo na gorskem kolesu, kjer najdem svoj mir, začutim svobodo in vse večjo hvaležnost, da se lahko izrazim na svoj način. Na začetku je bilo gorsko kolesarstvo tisto, kamor sem usmerila presežek svoje energije in izzivalnosti. Uspehi v mladinski kategoriji so me pognali naprej. Takrat me je šport naučil odlične organizacije časa, reda, discipline in odločanja, kaj mi je pomembno in kaj ne," je nadaljevala.

Tanja Žakelj
Tanja Žakelj
FOTO: Profimedia

Dodala je, da je med kariero do potankosti spoznala proces treniranja in pomen namena vsakega treninga. "Prepotovala sem ves svet, ne da bi se tega zares zavedala. Predvsem pa sem v več kot dvajsetih letih spoznala številne čudovite ljudi - sotekmovalce, trenerje, mehanike, druge člane ekipe in vse navijače - ter ljudi, ki so kadarkoli pomislili name. Hvala vsem, predvsem pa tistim, ki so mi pomagali v prelomnih obdobjih - na začetku kariere, nekaj zadnjih let pred zaključkom in vmes, ko sem že imela namen zaključiti, pa se je tehtnica obrnila v smer gorskega kolesarstva in največjih uspehov v celotni karieri," je zaključila.

Žakelj, dvakrat članska evropska prvakinja, tudi skupna zmagovalka svetovnega pokala, v katerem ima nekaj zmag in stopničk, je v najmočnejših letih zarezala tudi v sam vrh svetovne scene. "Zmage v svetovnem pokalu in na evropskih prvenstvih so le vrh rezultatske gore Ledinke, ki je pred prelomno sezono 2013 prestopila v Kolesarsko društvo Rajd iz Ljubljane in večino profesionalne kariere preživela v dresu Rajdove ekipe z Uniorjevim krovnim pokroviteljstvom," so zapisali pri Rajdu.

gorsko kolesarstvo tanja žakelj

Bobinac: Svetovni rokomet še ni pripravljen na nujne spremembe

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
William in George nadaljujeta Dianino tradicijo
William in George nadaljujeta Dianino tradicijo
Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Ugrabljena kot otrok, najdena po 42 letih
Ugrabljena kot otrok, najdena po 42 letih
zadovoljna
Portal
Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
Dnevni horoskop: Ribe ostajajo pozitivne, škorpijoni zaupajo sebi
Dnevni horoskop: Ribe ostajajo pozitivne, škorpijoni zaupajo sebi
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec
25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec
vizita
Portal
To uničuje vaše zdravje
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen
Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen
Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone
Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone
cekin
Portal
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Cena zlata do novega rekorda
Cena zlata do novega rekorda
moskisvet
Portal
En objem je spremenil vse
Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?
Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
dominvrt
Portal
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?
Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?
okusno
Portal
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali
Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
voyo
Portal
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425