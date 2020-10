Tanja Žakelj med deset na svetu

Žakelj je s tem nadgradila nastopa v svetovnem pokalu v češkem Novem Mestu, kjer je v olimpijskem krosu dosegla dve 20. mesti, na skrajšanih preizkušnjah v kratkem krosu pa 26. in 33. Z devetim mestom se je približala lanski uvrstitvi na SP, ko je bila v Mont-Sainte-Anne v Kanadi osma. Njena najboljša uvrstitev na SP ostaja četrto mesto iz Lillehammerja leta 2014, Blaža Pintarič je bila na istem prvenstvu tik za Tanjo Žakelj peta. Dvaintridesetletnica z Ledin je bila po treh od petih krogih današnje preizkušnje na 12. mestu, v četrtem pa je napredovala na 11. V zadnjem je pridobila še dve mesti. Pauline Ferrand-Prevot, leta 2014 tudi svetovna prvakinja v cestnem kolesarstvu, je že v prvem krogu zlomila tekmice, ves čas povečevala prednost ter zanesljivo prišla do tretjega naslova svetovne prvakinje (2015, 2019). Drugo Evo Lechner in tretjo Rebecco McConnell, ki sta se pomerili v napetem ciljnem sprintu, je ugnala za tri minute in sekundo.

Danes so v olimpijskem krosu nastopile tudi mlajše članice, med katerimi je najboljša SlovenkaVita Movrinmed 40 tekmovalkami zasedla 25. mesto s 14 minutami in 57 sekundami zaostanka. Svetovna prvakinja je postala Francozinja Loana Lecomte.