Tanja Žakelj tudi na cestni dirki: 'Raje imam manjšo gnečo na startu'

Tanja Žakelj namreč že več kot 15 let postavlja mejnike slovenskega gorskega kolesarstva, ob tem pa je ostala nadvse skromna in še vedno zelo zavzeta športnica. Tudi pomoč na domači kmetiji ji ni tuja, seveda pa je najraje na gorskem kolesu. Čeprav ni več najmlajša v karavani pa članica ekipe Unior/Devinci Factory Racing zagotovo še ni rekla zadnje besede. Največji mik pa so seveda olimpijske igre. V Londonu je, pred osmimi leti, z 10. mestom dosegla tudi najvišjo slovensko uvrstitev v gorskem kolesarstvu na najprestižnejšem tekmovanju petih krogov. Štiri leta kasneje, v Riu, pa je bila 13. Sicer pa je Tanja Žakelj nase prvič opozorila že leta 2006, ko je postala evropska in svetovna mladinska prvakinja. Zlata je bila tudi med mlajšimi članicami na SP dve leti kasneje. Ob dveh evropskih naslovih v članski kategoriji / 2013 in 2014/ je v sezoni 2013 prišla tudi do prve slovenske zmage v svetovnem pokalu in celo skupnega uspeha v tem tekmovanju. Za vse te dosežke je prejela tudi Bloudkovo plaketo. Na zadnjem svetovnem prvenstvu, lani v Kanadi, je v olimpijski disciplini - krosu osvojila 8. mesto.