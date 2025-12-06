Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Tara Vovk v Lublinu dosegla nov državni rekord

Lublin, 06. 12. 2025 13.11 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Lublinu je nastopila tudi plavalka Ljubljane Tara Vovk in že v jutranjem plavanju na 50 m prsno s 30,21 za stotinko sekunde popravila dve leti star lasten državni rekord s prvenstva 2023 v Otopeniju. S 13. časom se je uvrstila v polfinale.

"Uvrstila sem se v polfinale in dosegla državni rekord. V enem nastopu sem izpolnila kar dva cilja. Zelo se veselim popoldanskega tekmovanja. Želim si še en državni rekord, kam me bo to pripeljalo, pa bo kot vedno odvisno tudi od konkurence," je bila po nastopu zadovoljna Tara Vovk.

Neža Klančar
Neža Klančar FOTO: X

V polfinalu je tudi Neža Klančar na 50 m prosto, v disciplini, v kateri je plavala v olimpijskem finalu v Parizu. S 24,15 je bila plavalka Olimpije dopoldan 11. in se lastnemu državnemu rekordu približala na 12 stotink sekunde. "Glavni cilj sem s prebojem med 16 najboljših izpolnila. Zdaj se moram le dobro spočiti, popoldan pa si želim boljši dosežek kot zjutraj," je po tekmi povedala Klančar, na Poljskem že finalistka na 50 m delfin.

Po pričakovanjih je v polfinalu na 200 m delfin tudi Katja Fain, kjer pa 10. izid še ni pravi pokazatelj, saj so tekmovalke zaradi tokrat nekaj slabše zasedbe varčevale moči za polfinale in boj za finale. "Polfinale je le prva kljukica na tej tekmi. Zdaj se bom popoldan maksimalno potrudila še za finale," pa je pokomentirala 24-letna Mariborčanka.

Katja Fain
Katja Fain FOTO: AP

Zelo dobro je nastopila tudi mladinka Fužinarja Zara Podržavnik, ki je s 16:33,72 na 1500 m prosto zasedla 18. mesto. Članica ravenskega Fužinarja je ob premieri v slovenski reprezentanci na najdaljši kravlovi disciplini osebni rekord popravila za več kot pol minute.

tara vovk neža klančar katja fain lublin evropsko prvenstvo državni rekord
Naslednji članek

Tadej Pogačar znova prejemnik zlatega kolesa

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385