Tara Vovk v Lublinu dosegla nov državni rekord

"Uvrstila sem se v polfinale in dosegla državni rekord. V enem nastopu sem izpolnila kar dva cilja. Zelo se veselim popoldanskega tekmovanja. Želim si še en državni rekord, kam me bo to pripeljalo, pa bo kot vedno odvisno tudi od konkurence," je bila po nastopu zadovoljna Tara Vovk .

V polfinalu je tudi Neža Klančar na 50 m prosto, v disciplini, v kateri je plavala v olimpijskem finalu v Parizu. S 24,15 je bila plavalka Olimpije dopoldan 11. in se lastnemu državnemu rekordu približala na 12 stotink sekunde. "Glavni cilj sem s prebojem med 16 najboljših izpolnila. Zdaj se moram le dobro spočiti, popoldan pa si želim boljši dosežek kot zjutraj," je po tekmi povedala Klančar, na Poljskem že finalistka na 50 m delfin.

Po pričakovanjih je v polfinalu na 200 m delfin tudi Katja Fain, kjer pa 10. izid še ni pravi pokazatelj, saj so tekmovalke zaradi tokrat nekaj slabše zasedbe varčevale moči za polfinale in boj za finale. "Polfinale je le prva kljukica na tej tekmi. Zdaj se bom popoldan maksimalno potrudila še za finale," pa je pokomentirala 24-letna Mariborčanka.