In pravzaprav je morda kdo upal, da se bo to zgodilo – sankcije med igralci in igralkami v teniški karavani niso naletele na odobravanje, pač pa zgražanje –, toda realno je bilo težko pričakovati, da bo Ribakina na koncu slavila, saj ni sodila v ožji krog favoritinj. A kdo ve, morda so jo prav sankcije proti državi, v kateri je bila rojena in v kateri še danes živi, podžgale k temu, da Otočanom pokaže, kaj pomeni prebuditi spečega sibirskega medveda. In tako so bili Britanci v šoku ... "To so njihove težave, ne naše. Ampak za nas je dobro," se je smejalo Tarpiščevu v intervjuju za ruski Sport Proekt.