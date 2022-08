Taylor Fritz: Za vse igralce je dobro, če Novaka ni v žrebu

Spomnimo, Novak Đoković tudi po sagi na začetku leta v Avstraliji, ko so mu zaradi statusa necepljenega proti covidu lokalne oblasti prepovedale nastop na OP Avstralije, ne popušča. Od takrat je Srb javno večkrat potrdil, da se ne namerava cepiti ne glede na posledice. Tudi trenutna prepoved vstopa tujih državljanov v Ameriko, kjer bo potekal zadnji letošnji turnir za grand slam, njegove odločitve ni spremenila.

Taylor Fritz (24) je do zdaj v svoji karieri proti Novaku Đokoviću (35) igral petkrat in vsakič izgubil.

Svetovna številka 13 Taylor Fritz , je na turnirju v Cincinnatiju premagal finalista Wimbledona Nicka Kyrgiosa , po zmagi pa spregovoril o Srbu, ki na omenjenem turnirju zaradi svojega statusa tudi ne sme nastopati. "Po eni strani je težko narediti določene izjeme za določene ljudi. Ne vem kaj si misliti o tem. Po drugi strani mi nismo ravno najbolj varna država kar se tiče covida. Deluje mi kot, da ne bi bilo veliko škode, če bi najboljšemu igralcu na svetu pustili igrati na US Opnu," je dejal Američan.

"Za vsakega igralca je dobro, če Novaka ni v žrebu. On je eden redkih igralcev, ki jih še nikoli nisem premagal," je z nasmehom na obrazu dejal Fritz. Po burnem odzivu Đokovićevih podpornikov na družabnih omrežjih, se je Američan oglasil in razložil, da ta izjava pravzaprav ni bila resna. "Nič novega. Znova me trgajo, ker sem rekel, da je Novak boljši od vseh ostalih. Težava z novinarskimi prepisi naših izjav je v tem, da v besedilu ni jasno s kakšnim namenom je izjava bila izrečena. Kar sem rekel v šaljivem tonu, je bila bolj pohvala za Novaka, kot kar koli drugega," se je branil Američan.