Tega so zmožne le Krimovke: od vodstva s plus šest do končnega remija

Slovenske prvakinje so v Hamletovi deželi remizirale proti zadnjeuvrščeni ekipi iz skupine A in si že zagotovile nastop v dodatnih tekmah za nastop v četrtfinalu, saj je romunska Bistrita danes doma izgubila proti francoskemu Metzu.

Krimovke so zaradi (pre)številnih lastnih napak zapravile visoko vodstvo in se na koncu morale zadovoljiti le s točko proti danskemu Nykobingu.

Najboljši dve ekipi iz obeh skupin se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo dodatne tekme za uvrstitev med najboljših osem. Ljubljančanke so v prvem polčasu prikazale zelo učinkovito predstavo. Najprej so med šesto in deveto minuto naredile delni izid 4:0 - dva gola je dosegla Tatjana Brnović, po enega pa Tamara Mavsar in Ana Gros - ter povedle s 6:3, v nadaljevanju pa še bolj zasenčile gostiteljice.

Obrambe vratarke Maje Vojnović so jim prinesle dodatno samozavest, po golih Gros in Mavsar pa so krimovke v 14. minuti prvič na tekmi povedle za šest zadetkov (11:5). Minuta odmora domačega trenerja Jakoba Larsna ni zaustavila njihovega ritma, do odhoda na veliki odmor so imele v popolni oblasti rokometašice iz Nykoebinga, njihova prednost je vseskozi znašala med štirimi in šestimi goli.