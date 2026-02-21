Teja Belak do izvrstnega tretjega mesta

Uvodna tekma nove sezone na najvišji ravni je v Nemčijo na 49. turnir prvakov privabila paleto svetovnih zvezdnikov, na tekmovališča so se po suspenzu zaradi vojne v Ukrajini vrnili tudi ruski telovadci, ki nastopajo pod nevtralno zastavo. Na paradnem orodju slovenske telovadke je zmagala Rusinja Ana Kalmikova (13,816), Belak pa je prikazala dva zelo lepa skoka, ki sta jo že na prvi tekmi sezone popeljala na stopničke.

Teja Belak FOTO: Profimedia

"Z današnjo tekmo sem zelo zadovoljna, uspela sta mi dva kar lepa skoka, le pri doskoku me je malo zabilo. Skok je bil sicer zelo lep," je svoj nastop za STA ocenila Ljubljančanka. "Moram reči, da sem se današnjega tretjega mesta zelo razveselila. Četudi sem lani tu zmagala, sem veliko bolj zadovoljna letos s tretjim mestom kot lani s prvim, saj je bila konkurenca tokrat neprimerljivo močnejša," je pojasnila junakinja slovenske odprave in dodala: "Vesela sem tudi, da mi je uspelo zdržati pritisk. Bila sem namreč precej živčna. Ne vem, ali zato, ker gre za prvo tekmo v sezoni, ampak počutila sem se, kot da bi prvič tekmovala." Kot je še povedala Belak, je prepričana, da bo zdaj iz tekme v tekmo lažje. "Dobro sem pripravljena, zdrava sem, boli me nič in že komaj čakam naslednje tekme."

Anže Hribar FOTO: Profimedia

Že pred finalom ženskega preskoka so se telovadci pomerili v finalu parterja, med elito je nastopil tudi mladi Slovenec Anže Hribar. Domžalčan je sezono odprl z novo dobro predstavo, ki mu je za uvod prinesla četrto mesto (13,866 točke). Enaindvajsetletnemu slovenskemu telovadcu je do kolajne zmanjkalo vsega 34 tisočink točke. "Anže je po uspešnih kvalifikacijah tudi v finalu prikazal super sestavo na parterju, malo slabši doskok kot v kvalifikacijah pri eni akrobatiki pa ga je stal kolajne. Ampak četrto mesto na uvodu v sezono je super dosežek, zelo sem ponosna nanj," je finalni nastop svojega mlajšega brata za STA pospremila olimpijka Lucija Hribar. Z nastopom svojega varovanca je bil zadovoljen tudi trener Franci Rojc. "Anže je prikazal zelo lepo sestavo, medaljo pa mu je odnesla premalo zadržana lastovka. Gre za ravnotežni element, ki ga zna dobro narediti tudi v spanju. Škoda, ker na koncu odločajo malenkosti, ampak ne glede na to sem zelo zadovoljen z njegovim finalnim nastopom," je povedal njegov trener.

Artem Dolgopyat FOTO: Profimedia