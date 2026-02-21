Naslovnica
Drugi športi

Teja Belak do izvrstnega tretjega mesta

Cottbus, 21. 02. 2026 16.32 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Teja Belak

Slovenska telovadka Teja Belak je na uvodnem svetovnem pokalu sezone v Cottbusu dokazala, da je še vedno na vrhunski ravni, in stopila na zmagovalni oder. Enaintridesetletnica je v finalu preskoka s povprečjem 13,516 točke zasedla tretje mesto. Uspešno sta nastopila tudi Anže Hribar s četrtim mestom na parterju in Luka Bojanc, sedmi na krogih.

Uvodna tekma nove sezone na najvišji ravni je v Nemčijo na 49. turnir prvakov privabila paleto svetovnih zvezdnikov, na tekmovališča so se po suspenzu zaradi vojne v Ukrajini vrnili tudi ruski telovadci, ki nastopajo pod nevtralno zastavo.

Na paradnem orodju slovenske telovadke je zmagala Rusinja Ana Kalmikova (13,816), Belak pa je prikazala dva zelo lepa skoka, ki sta jo že na prvi tekmi sezone popeljala na stopničke.

Teja Belak
Teja Belak
FOTO: Profimedia

"Z današnjo tekmo sem zelo zadovoljna, uspela sta mi dva kar lepa skoka, le pri doskoku me je malo zabilo. Skok je bil sicer zelo lep," je svoj nastop za STA ocenila Ljubljančanka.

"Moram reči, da sem se današnjega tretjega mesta zelo razveselila. Četudi sem lani tu zmagala, sem veliko bolj zadovoljna letos s tretjim mestom kot lani s prvim, saj je bila konkurenca tokrat neprimerljivo močnejša," je pojasnila junakinja slovenske odprave in dodala: "Vesela sem tudi, da mi je uspelo zdržati pritisk. Bila sem namreč precej živčna. Ne vem, ali zato, ker gre za prvo tekmo v sezoni, ampak počutila sem se, kot da bi prvič tekmovala."

Kot je še povedala Belak, je prepričana, da bo zdaj iz tekme v tekmo lažje. "Dobro sem pripravljena, zdrava sem, boli me nič in že komaj čakam naslednje tekme."

Anže Hribar
Anže Hribar
FOTO: Profimedia

 Že pred finalom ženskega preskoka so se telovadci pomerili v finalu parterja, med elito je nastopil tudi mladi Slovenec Anže Hribar.

Domžalčan je sezono odprl z novo dobro predstavo, ki mu je za uvod prinesla četrto mesto (13,866 točke). Enaindvajsetletnemu slovenskemu telovadcu je do kolajne zmanjkalo vsega 34 tisočink točke.

"Anže je po uspešnih kvalifikacijah tudi v finalu prikazal super sestavo na parterju, malo slabši doskok kot v kvalifikacijah pri eni akrobatiki pa ga je stal kolajne. Ampak četrto mesto na uvodu v sezono je super dosežek, zelo sem ponosna nanj," je finalni nastop svojega mlajšega brata za STA pospremila olimpijka Lucija Hribar.

Z nastopom svojega varovanca je bil zadovoljen tudi trener Franci Rojc. "Anže je prikazal zelo lepo sestavo, medaljo pa mu je odnesla premalo zadržana lastovka. Gre za ravnotežni element, ki ga zna dobro narediti tudi v spanju. Škoda, ker na koncu odločajo malenkosti, ampak ne glede na to sem zelo zadovoljen z njegovim finalnim nastopom," je povedal njegov trener.

Artem Dolgopyat
Artem Dolgopyat
FOTO: Profimedia

Zmagal je olimpijski prvak na tem orodju iz Tokia 2020 in podprvak iz Pariza 2024, Izraelec Artem Dolgopyat (14,500), pred dvema ruskima telovadcema, Jahorjem Šaramkovom (14,400) in Aleksandrom Karcevom (13,900).

V zadnji finalni odločitvi dneva se je med finalisti na krogih predstavil tudi Luka Bojanc. Dolenjec, ki se je preko kvalifikacij šele drugič v karieri po lanskem Bakuju uvrstil med elito na svetovnih pokalih, je pokazal lepo sestavo in tekmo končal na sedmem mestu z oceno 13,366.

Gimnastična sezona se bo na najvišji ravni nadaljevala čez dva tedna v Bakuju.

