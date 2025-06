Teja Belak, Lucija Hribar in Gregor Rakovič finalisti EP

Enaintridesetletna telovadka pa se je nato gladko, s peto oceno kvalifikacij uvrstila med najboljšo osmerico, kjer jo v petek čaka nov boj za kolajne. " To je že moj sedmi finale na evropskih prvenstvih v karieri. Po rojstvu otrok pa prvi, tako da sem res ponosna nase. Sploh, ker sem na začetku sezone razmišljala, da bi prvenstvo zaradi novega pravilnika in znižanja izhodiščne ocene mojega skoka kar izpustila ," je bila po večernem končnem razpletu kvalifikacij vesela Belak.

Teja Belak kljub dobrim skokom s svojim kvalifikacijskim nastopom ni bila najbolj zadovoljna, vendar je vseeno upala, da bo dovolj za finale. " Z današnjimi skoki sem srednje zadovoljna. Prvega sem izvedla nekoliko slabše in naredila korak nazaj pri doskoku, zato je bila ocena temu primerna, se pravi nizka 12,900. Drugi skok jurčenko z obratom za 540 stopinj pa je bil zelo lep v zraku. Me je pa nekoliko presenetil doskok, tako da sem pristala malo na preveč stegnjene noge. Sicer je bila ocena lepa 13,400. Upam, da bo povprečje na koncu dneva dovolj za finale, " je takoj po opoldanskem nastopu misli strnila slovenska reprezentantka.

" Z današnjim mnogobojem sem zelo zadovoljna, saj sem dobro telovadila na vseh štirih orodjih. To sem si tudi želela, tako da sedaj samo upamo, da se mi bo želja uresničila in se uvrstim v finale mnogoboja. Bomo videli, ali mi bo uspelo ali ne. Jaz sem zelo zadovoljna z današnjim nastopi, sedaj nestrpno čakam konec tekmovanja ," je takoj po svojih nastopih priznala Hribar, ki se je na koncu kot 21. uvrstila med finalistke. Boj za naslov v kraljevski disciplini je na sporedu v četrtek, kvalifikacije je na vrhu končala branilka mnogobojske krone, Italijanka Manila Esposito .

Svoj prvi finale EP si je priborila tudi 23-letna Hribar. Olimpijka iz Pariza, ki je to sezono slavila skupno zmago svetovnega pokala na bradlji, ni skrivala, da je to njen glavni cilj sezone. Nastope je opravila brez padca, nato pa je le čakala na konec kvalifikacij.

"Zelo sem vesela da se mi je uspelo uvrstiti v finale mnogoboja, saj je bila to moja želja oziroma cilj, ki se mi je uresničil, da bom lahko tekmovala z najboljšimi v Evropi. Tako da se že zelo veselim finalnega nastopa. Predvsem pa si želim, da bom uživala in prikazala še bolje nastope kot danes," je uspeh pospremila Hribar. Vesela je bila tudi njena trenerka Nataša Retelj: "Končno! To sem si želela že zelo dolgo. Že 16 let delava skupaj in se trudiva in to je bil moj cilj, da ji enkrat uspe priti v finale mnogoboja. Res sem vesela!"

Dobro so nastopile tudi preostale tri Slovenke. Tjaša Kysselef je na preskoku zasedla končno 13. mesto, Vita Prijanovič je svoj prvi članski mnogoboj končala kot 49., Zala Trtnik pa je na gredi po povsem ponesrečenem nastopi in dveh padcih zasedla 95. mesto.

Potem ko sta se Teja Belak in Lucija Hribar prvi dan evropskega prvenstva uvrstili v finalne boje za odličja, se je v današnjih kvalifikacijah izkazal tudi Gregor Rakovič. V finale konja z ročaji je napredoval s šestim dosežkom. V konkurenci 165 telovadcev iz 38 držav se je danes predstavilo tudi pet obetavnih Slovencev. Gregor Rakovič je bil med njimi najboljši z oceno 14,066 točke na konju z ročaji. Na koncu je v kvalifikacijah zasedel šesto mesto med 107 tekmovalci na konju. Najboljši je bil Armenec Hamlet Manukjan (14,566).

"Neverjetno doživetje. Kljub nekaj manjšim napakam mi je uspelo točno to, kar sem si želel. Po svetovnem pokalu v Kopru sem se pobral, zbral misli in pokazal, kaj najbolje znam," je za Gimnastično zvezo Slovenije dejal Rakovič. "Neizmerno sem vesel, saj sem prvič na tako velikem tekmovanju prejel oceno 14,066. Moram priznati, da sem resnično užival od prvega do zadnjega trenutka. Ne glede na to, ali pridem v finale ali ne, sem zadovoljen. Ponosen sem na svoj nastop in napredek. Hvala vsem za podporo, to mi pomeni ogromno," je še pred končnim razpletom dejal mladi slovenski telovadec.

Na parterju je bil dolgo časa blizu finala Nikolaj Božič (13,833 točke), ki je med 106 tekmovalci v kvalifikacijah zasedel 12. mesto. Do finala sta ga ločili dve desetinki točke. Anže Hribar (13,800) je zagotovo pričakoval več, vendar je med sestavo naredil prestop in tekmovanje sklenil na 16. mestu. Najboljši v kvalifiakcijah je bil Italijan Lorenzo Minh Casali s 14,433 točke.