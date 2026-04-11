Teja Belak slavila v skupnem seštevku preskoka

Teja Belak ima doslej v karieri šest skupnih zmag svetovnega prvenstva na preskoku (2012, 2014, 2019, 2022, 2025 in 2026) ter eno na gredi (2014). Ob tem ima še kopico končnih drugih in tretjih mest na obeh orodjih.

To je za izkušeno Ljubljančanko, mati dveh otrok, ki bo ta mesec dopolnila 32 let, po številnih uspehih sicer že sedma velika krona sezone.

"Zelo sem vesela, da sem že sedmič skupna zmagovalka sezone, to je noro. In že drugo leto zaporedoma po vrnitvi po dveh otrocih. Mislim, da sem lahko nase samo ponosna," je iz Osijeka za STA uspeh pospremila Belak, ki se zdaj veseli malo zasluženega počitka do domačega svetovnega izziva v Kopru.

"Če ocenim samo današnjo tekmo, pa sem morda čutila utrujenost, bolj psihično kot fizično. Adrenalin, ki te na tekmah drži vse te ure, te tudi utrudi. Nenazadnje sem letos nastopila na vseh svetovnih pokalih in gotovo se kljub dobri pripravljenosti to že pozna," je povedala Belak.

"S prvim skokom, ki je zelo težek, sem pokazala, da sem bila letos spet zelo dobro pripravljena, na vsaki tekmi sem ga izvedla brez težav. Kar se tiče pa drugega skoka, sem imela z njim tu ves čas težave, niti enkrat v štirih dneh nisem normalno prišla na konja," je pojasnila Ljubljančanka.