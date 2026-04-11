Teja Belak slavila v skupnem seštevku preskoka

To je za izkušeno Ljubljančanko, mati dveh otrok, ki bo ta mesec dopolnila 32 let, po številnih uspehih sicer že sedma velika krona sezone.
Teja Belak ima doslej v karieri šest skupnih zmag svetovnega prvenstva na preskoku (2012, 2014, 2019, 2022, 2025 in 2026) ter eno na gredi (2014). Ob tem ima še kopico končnih drugih in tretjih mest na obeh orodjih.
"Zelo sem vesela, da sem že sedmič skupna zmagovalka sezone, to je noro. In že drugo leto zaporedoma po vrnitvi po dveh otrocih. Mislim, da sem lahko nase samo ponosna," je iz Osijeka za STA uspeh pospremila Belak, ki se zdaj veseli malo zasluženega počitka do domačega svetovnega izziva v Kopru.
"Če ocenim samo današnjo tekmo, pa sem morda čutila utrujenost, bolj psihično kot fizično. Adrenalin, ki te na tekmah drži vse te ure, te tudi utrudi. Nenazadnje sem letos nastopila na vseh svetovnih pokalih in gotovo se kljub dobri pripravljenosti to že pozna," je povedala Belak.
"S prvim skokom, ki je zelo težek, sem pokazala, da sem bila letos spet zelo dobro pripravljena, na vsaki tekmi sem ga izvedla brez težav. Kar se tiče pa drugega skoka, sem imela z njim tu ves čas težave, niti enkrat v štirih dneh nisem normalno prišla na konja," je pojasnila Ljubljančanka.
Na zadnji tekmi sezone je zmagala evropska prvakinja, Nemka Karina Schönmaier (14 točk), pred svetovno podprvakinjo na tem mestu, Kanadčanko Lia-Monico Fontaine (13,983).
Anže Hribar je bil prav tako današnji finalist, vendar se mu nastop na parterju ni izšel po željah. Po dveh prestopih je s 13,633 točke, kljub temu, da je zadnjo akrobatiko "zalimal", zasedel sedmo mesto. Ocena petkovih kvalifikacij bi ga danes popeljala na zmagovalni oder.
Zmagal je nekdanji olimpijski, svetovni in evropski prvak ter zadnji olimpijski podprvak na tem orodju, Izraelec ukrajinskega rodu Artem Dolgopyat (14,500).
Gimnastična sezona se bo nadaljevala s svetovnimi izzivi (Koper bo gostitelj od 28. do 31. maja), evropskim in svetovnim prvenstvom.
