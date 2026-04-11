Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Teja Belak slavila v skupnem seštevku preskoka

Osijek, 11. 04. 2026 16.29 pred 17 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Teja Belak

Slovenska telovadka Teja Belak je na finalni tekmi sezone svetovnega pokala v Osijeku na preskoku ubranila lansko skupno zmago. V današnjem finalu najboljše osmerice je pri drugem skoku padla in zasedla osmo mesto, kljub temu pa je zanesljivo slavila v skupnem seštevku.

To je za izkušeno Ljubljančanko, mati dveh otrok, ki bo ta mesec dopolnila 32 let, po številnih uspehih sicer že sedma velika krona sezone.

Teja Belak ima doslej v karieri šest skupnih zmag svetovnega prvenstva na preskoku (2012, 2014, 2019, 2022, 2025 in 2026) ter eno na gredi (2014). Ob tem ima še kopico končnih drugih in tretjih mest na obeh orodjih.

FOTO: Profimedia

"Zelo sem vesela, da sem že sedmič skupna zmagovalka sezone, to je noro. In že drugo leto zaporedoma po vrnitvi po dveh otrocih. Mislim, da sem lahko nase samo ponosna," je iz Osijeka za STA uspeh pospremila Belak, ki se zdaj veseli malo zasluženega počitka do domačega svetovnega izziva v Kopru.

"Če ocenim samo današnjo tekmo, pa sem morda čutila utrujenost, bolj psihično kot fizično. Adrenalin, ki te na tekmah drži vse te ure, te tudi utrudi. Nenazadnje sem letos nastopila na vseh svetovnih pokalih in gotovo se kljub dobri pripravljenosti to že pozna," je povedala Belak.

"S prvim skokom, ki je zelo težek, sem pokazala, da sem bila letos spet zelo dobro pripravljena, na vsaki tekmi sem ga izvedla brez težav. Kar se tiče pa drugega skoka, sem imela z njim tu ves čas težave, niti enkrat v štirih dneh nisem normalno prišla na konja," je pojasnila Ljubljančanka.

FOTO: Profimedia

Na zadnji tekmi sezone je zmagala evropska prvakinja, Nemka Karina Schönmaier (14 točk), pred svetovno podprvakinjo na tem mestu, Kanadčanko Lia-Monico Fontaine (13,983).

Anže Hribar je bil prav tako današnji finalist, vendar se mu nastop na parterju ni izšel po željah. Po dveh prestopih je s 13,633 točke, kljub temu, da je zadnjo akrobatiko "zalimal", zasedel sedmo mesto. Ocena petkovih kvalifikacij bi ga danes popeljala na zmagovalni oder.

Anže Hribar
Anže Hribar
FOTO: Profimedia

Zmagal je nekdanji olimpijski, svetovni in evropski prvak ter zadnji olimpijski podprvak na tem orodju, Izraelec ukrajinskega rodu Artem Dolgopyat (14,500).

Gimnastična sezona se bo nadaljevala s svetovnimi izzivi (Koper bo gostitelj od 28. do 31. maja), evropskim in svetovnim prvenstvom.

gimnastika teja belak anže hribar
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677