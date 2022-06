Teja Belak v finale s prvo oceno preskoka

Slovenska gimnastična vrsta od danes do nedelje nastopa na svetovnem izzivu v Osijeku, ki telovadcem obenem služi kot ogrevanje pred domačim svetovnim pokalom v Kopru od 16. do 19. junija. Potem ko so v slovenskem gimnastičnem taboru prvi del sezone, svetovni pokal najvišje ravni, končali s skupnim drugim mestom Tjaše Kysselef na preskoku in tretjim Lucije Hribar na dvovišinski bradlji, na zmagovalni oder pa se je po rojstvu otroka spet vrnila tudi Teja Belak, so drugi del začeli z odliko. Belakova je oba skoka izvedla zelo zanesljivo in se z velikansko prednostjo pred tekmicami uvrstila med najboljšo osmerico. V sobotni boj za kolajne gre kot prva favoritinja za zmago. Brez težav si je finale priskakala tudi Kysselefova. In če sta obe izkušeni reprezentantki rutinirano opravili današnjo nalogo, pa se je Hribarjevi zalomilo na dvovišinski bradlji. Po napaki je z deseto oceno 11,966 za las ostala brez finalnega nastopa. Na tem orodju je nastopila tudi Sara King, ki je z 10,733 končala na 20. mestu.