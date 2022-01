Slovensko-italijanski survivor privablja številne tekmovalce iz celega sveta

Poleg kraljeve preizkušnje so se tekači pomerili še v ostalih kategorijah. Spopadli so se še v kategorijah, imenovanih S1 Trail (57km), S1 Half (21km), Urban Trail (32km) in Eco Maraton (42 km). Polovična preizkušnja Ipertraila za tiste manj pogumne tekmovalce se je pričela v Kanalu ob Soči – Half Ipertrail; za nočne ptice pa je na voljo Night Trail (80 km). Vsako drugo leto se namesto glavne preizkušnje organizira S1 Ultratrail, ki je dolg 164 km.

Pod streho je še ena izvedba Ultra Trail tekov, ki vsako leto privabijo večje število tekmovalcev. Na vseh preizkušnjah, ki jih ponuja dogodek, je tekmovalo 2200 tekmovalcev. "Večina jih prihaja iz Italije, sodelovali pa so tudi Francozi, Španci, celo Venezuelec, Romuni, Bolgari in tako naprej. Na vseh tekmah skupaj je bila zastopana cela Evropa," navdušeno pripoveduje organizator, Renato Lešnik . Na najzahtevnejši preizkušnji, imenovani S1 Ipertrail (173 km), je od 58 tekmovalcev zmago slavil Peter Kienzl , ki je s traso opravil v 25 urah, medtem ko je zadnji tekmovalec prišel v cilj v 48 urah. Razlike so torej lahko zelo velike, celo do 20 ur. "Gre za način življenja, gibanje, zares je odvisno, kako dobro si pripravljen. Vsak je zmagovalec. Gre za osebno zadovoljstvo, prestiž. Človek preizkuša svoje meje." Zelo je pomembno, ali je tekmovalec prišel na tekmovanje ali na potovanje. "Imamo zelo različne tekmovalce, vsak si izbere svojo strategijo. Nekateri morebiti med potjo tudi malce zadremajo."

Ipertrail je edinstvena tekma oziroma enkratna preizkušnja. Tekmovanje je zasnovano tako, da koncept poti in teka v naravi povzdigne na najvišjo raven. Vse koncepte nato razširi v eksplozivno mešanico strategije, odkrivanja, odpornosti in tekmovanja. Vsaka različica tega tekmovanja ima svojo edinstveno traso, vedno novo, za katero je treba uporabiti GPS-navigacije, ki so nepogrešljive. Vsaka pot in vsako krožišče poti je zasnovano tako, da se vedno znajdete na nepričakovanih razgledih. Toda za vse to je najprej treba dobro preučiti pravila, vsako odločitev je treba dobro premisliti, toda vseeno moramo biti vešči prilagajanju trenutnim razmeram na progi. Nekateri bi verjetno pomislili na nevarnost takšnega početja, sploh v teh zimskih razmerah, toda Lešnik poudarja: "Glede varnosti ni podvomiti. Iz kontrolne sobe v Trstu imajo organizatorji tekmovalce pod budnim očesom, v primeru, da bi ti zašli, jih na to tudi opozorijo. V kolikor tekmovalec ne popravi svoje lokacije, lahko tvega izključitev, v takšnem primeru ga organizator odpelje z avtomobilom na cilj."

" Zares je to nekaj dobrega za naše okolje, za prostor, kjer živimo. Pristnost majhnih krajev in dobrosrčnost ljudi je nekaj, kar da temu dogodku pomen."

Pri tem tekmovanju gre za potovanje človeka od ene točke do druge, kjer se morajo tekmovalci držati zadanih časovnih okvirjev. Na tekmovanje se ne sprejme vsakogar, organizatorji preverijo tekmovalčevo fizično pripravljenost ter dosedanje rezultate, ki jih je nanizal. Tekmovalec ima 48 ur časa, da opravi s progo. Koncept tekme je zasnovan z "Ipetrtrail zaboji", v katere lahko tekmovalec shrani vse, kar želi (od hrane do opreme). Zaboji so po progi dostopni na vsakih 40 do 50 km. Premišljenost glede tega, kaj bomo vanje pospravili, lahko pomembno vpliva na dogajanje. Princip tekmovanja je v tem, da se tekmovalci sami oskrbijo. "Eden izmed tekmovalcev si je v Kobaridu s pomočjo gorilnika skuhal juho." V snežnih, mrzlih razmerah ga je ta zagotovo dodobra pogrela in pripravila na nadaljnji spopad s težkimi razmerami. Poleg samooskrbe je poskrbljeno tudi za okrepčevalnice – na vsakih 20 kilometrov vam ponudijo vodo ali čaj ter kakšen piškot ali košček sira.

Proga se v Ipertrail preizkušnji iz leta v leto spreminja, medtem ko so proge ostalih preizkušenj že dobro poznane. Prva ideja letošnjega starta je bila iz Sella Nevee, toda velika količina novozapadlega snega je to preprečila. Organizatorji so s pomočjo Bovčanov kasneje vseeno uspeli izvesti start na C-postaji kaninskega smučišča. Razmere so bile že na začetku ekstremne, tudi do meter zapadlega snaga. Vse do Bovca je bilo tekmovalcem vse prej kot lahko. Pot so nato nadaljevali po poti Alpe Adria, do Kobarida, nato so krenili na Matajur, kjer so bile razmere zaradi noči in ekstremnega mrazu še posebej zahtevne, kar je zahtevalo odstop 13 tekmovalcev. Pot se je nato vila do bivšega mejnega prehoda Britof čez Lig, na Korado in nato Sabotin. Kasneje so se spustili do Solkana, nato pa je sledil ponovni vzpon na Sveto Goro in Grgar ter nato nazaj v dolino, natančneje v Črniče. Tukaj jih je pot vodila na Kras do Branika ter naprej proti morju. Zaključek preizkušnje je bil v italijanskem Portopiccolu, kjer so se srečali tudi tekmovalci vseh ostalih preizkušenj.

Besede organizatorja

Organizator Renato Lešnik ima veliko izkušenj na področju takšnih tekaških prireditev. Poleg tega, da sodeluje pri organizaciji tega dogodka, je tudi sam strasten tekač, ki ima za seboj ogromno število tekaških preizkušenj, vendar tudi eno še posebej pomembno – spopadel se je v eni največjih preizkušenj na svetu. Leta 2019 je pretekel sloviti UTMB Mont-Blanc. Kot ga sam opiše, gre za olimpijske igre tega športa. "Gre za povsem druge razsežnosti." In ravno te nove dimenzije, ki jih je na poti odkril, pomagajo k ustvarjanju novih in novih dogodkov. "Kot slovenskemu organizatorju mi je v veliko veselje, da lahko sodelujem v tej tekmi. Gre za veliko zadevo, velik projekt, še posebej, kar si tiče promocije same Slovenije. Zares je to nekaj dobrega za naše okolje, za prostor, kjer živimo. Pri sami postavitvi trase sem bil zelo pozoren na to, da trasa obišče kraje, kjer si ljudje želijo, da se tam nekaj dogaja. S tem jih postavim na zemljevid. Pristnost majhnih krajev in dobrosrčnost ljudi je nekaj, kar da temu dogodku pomen."

"Letošnje leto je bilo drugačno," nadaljuje. "Zaradi koronavirusa smo bili primorani veliko stvari spremeniti. Borili in pripravljali smo se več mesecev. Težko je predvideti, kaj se bo dogajalo, kakšne bodo razmere v državi. Iz tedna v teden so se stvari spreminjale, mi pa smo se temu prilagajali. Poleg vsega gre za sodelovanje dveh držav, ki imata vsaka svoja covidna pravila. Ja, bilo je kar zahtevno. Vendar je važno, da smo bili na koncu uspešni, držali smo se vseh covidnih pravil in omejitev, torej vsega, kar je bilo potrebno, za zagotavljanje varnosti udeležencev."