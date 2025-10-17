Tekači po najboljše dosežke, Kobe želi izboljšati lanski čas

Konec tedna bodo ljubljanske ulice zasedli tekači na 29. NLB Ljubljanskem maratonu. Prireditev je v znamenju številčnih rekordov, na osebne pa merijo tudi najboljši tuji in slovenski tekači. Primož Kobe bo šestič v Ljubljani tekel maraton, želi pa si izboljšati svoj lanski slovenski rekord proge. Prenos bo na POP TV, VOYO in 24ur.com.

"Vsako leto znova smo veseli, da lahko ljubljanski maraton predstavljamo v takšnem okolju, med ljudmi, ki razumejo, kaj pomenijo predanost, vztrajnost, energija. Letošnja zasedba elitnih tekačev je izjemno močna, konkurenca ostra, prav zato bo nedelja še bolj razburljiva. Veseli me, da lahko ob tem vedno poudarimo tudi slovenske tekače, ki s svojimi rezultati dokazujejo, da se pomikajo proti vrhu evropskega teka," je dejala direktorica tekmovanja Barbara Železnik.

Kot je dodal Borut Podgornik, ki je odgovoren za elitne tekače, je konkurenca primerljiva s prejšnjimi leti. "Gre za nabor vrhunskih tekačev, ki nam jih je uspelo privabiti v Ljubljano v tem terminu. Vsem je mesto všeč, radi se tudi vračajo, zato pričakujem, da bomo v naslednjih letih rušili tudi rekorde," je dejal Podgornik, ki je dejal, da so vsi tuji tekači v rangu 2:06 do 2:08, pri ženskah pa od 2:20 do 2:24. Visoke načrte imajo tudi Slovenci. Državna rekorderja Klara Lukan in Vid Botolin bosta tekla na 10 km, Jakob Medved bo tekel na polmaratonu, Nina Gubanc in Primož Kobe pa na maratonski razdalji.

Klara Lukan FOTO: Profimedia icon-expand

"Od tekme pričakujem super vzdušje, kot je seveda vsako leto. Kot sem brala, so letos številni rekordi padli že pred maratonom, tako da se ga zelo veselim in pričakujem, da pade še kakšen rekord," je dejala Lukan, ki je za STA povedala, da to sezono še ni imela premora; teden dni po ljubljanski "desetki" jo čaka še prvi polmaraton v Valencii.

Vid Botolin FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Moj prvi cilj je, da izboljšam lanskoletni rekord, ki sem ga tekel, ciljal bom pa tudi na čas nekje okoli državnega rekorda. Na ljubljanskem maratonu so mi uredili pomagača, ki mi bo narekoval tempo v prvem delu tekme, tako da to je še dodaten motiv, da res tečem hitro," je za STA dejal Botolin. "Priprave so bile dobre, tako da zdaj morajo biti še noge. Za nedeljo pa verjamem, da me bosta do tega rezultata pognali še publika in pa množica ljudi," je dodal državni rekorder. Medved, ki bo tekel polmaraton, se dobro počuti: "Sposoben sem narediti kakšen rekord, morda tudi rekord proge, bomo pa videli na dan, kako me bodo nesle noge."

Primož Kobe je zmagal v polmaratonu na 27. Ljubljanskem maratonu FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand