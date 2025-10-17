Tekači po najboljše dosežke, Kobe želi izboljšati lanski čas

"Vsako leto znova smo veseli, da lahko ljubljanski maraton predstavljamo v takšnem okolju, med ljudmi, ki razumejo, kaj pomenijo predanost, vztrajnost, energija. Letošnja zasedba elitnih tekačev je izjemno močna, konkurenca ostra, prav zato bo nedelja še bolj razburljiva. Veseli me, da lahko ob tem vedno poudarimo tudi slovenske tekače, ki s svojimi rezultati dokazujejo, da se pomikajo proti vrhu evropskega teka," je dejala direktorica tekmovanja Barbara Železnik.
Kot je dodal Borut Podgornik, ki je odgovoren za elitne tekače, je konkurenca primerljiva s prejšnjimi leti. "Gre za nabor vrhunskih tekačev, ki nam jih je uspelo privabiti v Ljubljano v tem terminu. Vsem je mesto všeč, radi se tudi vračajo, zato pričakujem, da bomo v naslednjih letih rušili tudi rekorde," je dejal Podgornik, ki je dejal, da so vsi tuji tekači v rangu 2:06 do 2:08, pri ženskah pa od 2:20 do 2:24.
Visoke načrte imajo tudi Slovenci. Državna rekorderja Klara Lukan in Vid Botolin bosta tekla na 10 km, Jakob Medved bo tekel na polmaratonu, Nina Gubanc in Primož Kobe pa na maratonski razdalji.
"Od tekme pričakujem super vzdušje, kot je seveda vsako leto. Kot sem brala, so letos številni rekordi padli že pred maratonom, tako da se ga zelo veselim in pričakujem, da pade še kakšen rekord," je dejala Lukan, ki je za STA povedala, da to sezono še ni imela premora; teden dni po ljubljanski "desetki" jo čaka še prvi polmaraton v Valencii.
"Moj prvi cilj je, da izboljšam lanskoletni rekord, ki sem ga tekel, ciljal bom pa tudi na čas nekje okoli državnega rekorda. Na ljubljanskem maratonu so mi uredili pomagača, ki mi bo narekoval tempo v prvem delu tekme, tako da to je še dodaten motiv, da res tečem hitro," je za STA dejal Botolin.
"Priprave so bile dobre, tako da zdaj morajo biti še noge. Za nedeljo pa verjamem, da me bosta do tega rezultata pognali še publika in pa množica ljudi," je dodal državni rekorder.
Medved, ki bo tekel polmaraton, se dobro počuti: "Sposoben sem narediti kakšen rekord, morda tudi rekord proge, bomo pa videli na dan, kako me bodo nesle noge."
Tudi izkušeni Kobe, ki bo šestič v Ljubljani tekmoval v maratonu, vmes je tekel tudi na 10 in 21 km, se zelo veseli nedeljske prireditve.
"Meni je v čast, da še vedno lahko tekmujem na tako visoki ravni. Rad bi lansko zgodbo malo nadgradil, želim si hitrejši čas, letos bom imel tudi narekovalca tempa. Lani sem zelo užival v podpori navijačev na progi, tako da bom tudi letos. Pričakujem, da bo super vzdušje, ker se nam obeta lepa nedelja, tako da jaz bom poskušal čim bolj uživati in dati vse od sebe," pa je za STA napovedal Kobe.
