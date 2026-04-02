Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Tekle so solze ... In Edi bi bil ponosen

Celje, 02. 04. 2026 09.00 pred 26 dnevi 3 min branja 18

Avtor:
Matic Flajšman
Edi Kokšarov

V rokometnem hramu, celjski dvorani Zlatorog, je bil v sredo zvečer na sporedu festival rokometne borbenosti v režiji igralcev Celja Pivovarne Laško in trebanjskega Trima. Začetek dvoboja pa v znaku spoštovanja do Edija Kokšarova.

Vse od torkovega jutra v Celju, niti močno sonce ne more presekati sivine v zraku. Niso razlog problemi, ki so na dnevnem meniju vsakogar od prebivalcev mesta in okolice. Razlog tiči v športu, natančneje v rokometu, za vedno se je poslovil eden največjih rokometašev, ki so kdajkoli oblekli celjski dres in ga vsako tekmo nosili s ponosom, poslovil se je Edvard Kokšarov. Pri nepolnih 51 letih, v Minsku, kjer se je mudil na pripravah z beloruskim Meškov Brestom. Priznam, ko se mi je na mobilnem telefonu, v torkovih jutranjih urah izpisalo sporočilo, z vsebino: "Umrl je železni Edi," dan ni bil več enak. Veliko sem doživel in preživel v njegovi družbi, predvsem pa bil vesel vsakega njegovega nasveta, ki mi ga je lahko, kot rokometašu dal. Ni ga bilo vedno prijetno poslušati, ker je rekel točno tisto, česar nisi želel slišati. A želel ti je le dobro. Nikoli ni bil zvezda, prej nekdo, ki se te je iskreno razveselil, tudi če ga leta nisi videl. In ko je v popolnosti osvojil slovenski jezik, kar se mnogim še danes zdi tako zelo nemogoče, je pokazal raven spoštovanja. Do kluba, do delodajalca, do navijačev, do Celja in Slovenije.

Sinoči je bil v Zlatorogu več, kot le derbi.
Sinoči je bil v Zlatorogu več, kot le derbi.
FOTO: Slavko Kolar RK Celje Pivovarna Laško

Zato sem sinoči, čeprav mi je res užitek spremljati slovensko rokometno prihodnost na terenu (v dresu Celja in Trebnjega se skriva ogromno potanciala), stežka prestopil prag Zlatoroga. Zavedal sem se, da so praktično vsi v dvorano prišli z robčki. Ker bodo tekle solze. In nisem se zmotil.

Čustveno, kot že dolgo ne

Sinoči je bil v Zlatorogu poseben večer. Čustven, še pred uvodnim sodniškim žvižgom. Ne le zaradi rokometnega derbija Celje Pivovarna Laško – Trimo Trebnje, ki je vseboval vse, kar derbi mora (zmerno grobost na terenu, napetost na klopi, navijaško spremljavo Florijanov in Trebanjkih levov, borbenost na obeh straneh, jezo in veselje), ampak zaradi trenutkov pred tekmo. Glasno spodbujanje s tribun, podpornikov enih in drugih, je že na ogrevanju, pred uvodnim sodniškim žvižgom zamenjala tišina. Tišina, ki je zarezala v srce. Starejših rokometnih navdušencev najprej ob omembi imena Peter Hribernik, dolgoletnega rokometaša celjskega kluba. Kasneje rokometnega delavca in nekoga, ki se je vračal v rokometni hram v dobrem in slabem. Nato pa je uradni napovedovalec spregovoril o Edvardu Kokšarovu, ki je umrl v torkovih jutranjih urah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Bil je več, kot igralec, bil je simbol nepopustljivosti. Kapetan, pravi vodja moštva, človek, ki je navdihoval generacije. V Celju je igral med letoma 1999 in 2011, v tem času pa postal eden največjih, ki so kdajkoli nosili celjski dres. Njegova zapuščina bo vedno živela v našem klubu, med navijači, med vsemi, ki so ga imel kadarkoli možnost spoznati." Redki so sinoči v Zlatorogu zadrževali solze. Tisti na tribunah in tisti na igrišču. Tudi ob igrišču in za zapisnikarsko mizo.

V popolni temi je gorela le ena zvezda

Ob minuti molka so v Zlatorogu ugasnili loči. Pod stropom dvorane pa je svetil en dres, tisti s številko 23 in priimkom Kokšarov. Poklon igralcu, ruski rokometni legendi, ki je v 12 letih nošenja rumeno-zelenega dresa, poosebljal nekaj kar je z besedami težko opisati. Sedel je v srce vsakogar od podpornikov, ki so ga kdajkoli videli igrati, se boriti za barve najtrofejnejšega slovenskega moškega rokometnega kolektiva in to je bilo sinoči moč čutiti na tribunah.

"Včerajšnja zmaga je zanj," so v zgodnjih jutranjih urah zapisali na spletni strani celjskega kluba. In če bi Edi sinoči sedel na tribunah Zlatoroga, bi bil ponosen na vsakogar, ki bi ga videl igrati. Borbenost in nepopustljivost sta bili na zares visokem nivoju. Celjanov in Trebanjcev. In skoraj gotovo je to signal, ki ga je, tam zgoraj, čutil Edi. Ki bo v srcih rokometnih navdušencev, živel večno.

rokomet celje pivovarna laško trimo trebnje edi kokšarov
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DAN ODPRTIH VRAT
02. 04. 2026 15.39
Proti Špancem so nadomestili zaostanek 14 golov... To se ne bo več ponovilo
Odgovori
+2
2 0
Ne hodimnavolitve
02. 04. 2026 13.22
Celjani smo imeli velik privilegij gledati ligo prvakov in gledati takšne igralce kot je bil Kokšarov. Hvala za vse, Edi.
Odgovori
+10
10 0
Minerva
02. 04. 2026 12.05
Res Športink z veliko začetnico in velikim srcem, ki je bilo tudi za Celje in Slovenijo.
Odgovori
+9
9 0
zmerni pesimist
02. 04. 2026 11.54
Ja bili so časi ko smo se ponoči postavili v vrsto za karte
Odgovori
+15
15 0
pepe007
02. 04. 2026 11.05
Izreden športnik, ko je igral za Celje. On je bil lojalen klubu in še kak drug igralec (denimo Perić). Vprašanje pa je, kako so klubi lojalni do takih igralcev, ko se postarajo in začne forma padati.
Odgovori
+14
14 0
DAN ODPRTIH VRAT
02. 04. 2026 11.01
Ruski hokejisti so na Jesenicah polagali tudi keramiko, da so preživeli, pa so bili veliki zvezdniki
Odgovori
+5
6 1
DAN ODPRTIH VRAT
02. 04. 2026 11.00
Nč brez Rusov
Odgovori
-2
2 4
DAN ODPRTIH VRAT
02. 04. 2026 10.59
Parkrat se niso niti uvrstili v ligo prvakov, ker so morali zgubiti proti Hrvaškem Badelu, da je laško pivo lahko stalo na hrvaških policah.... Že takrat sem vedel, da bosta te dve države vodilne v korupciji
Odgovori
-4
3 7
gullit
02. 04. 2026 10.39
Lepa gesta. Vsekakor eden najbolj zasluženih za naslov evropskega prvaka, za motivacijo za borbenost vsem v klubu. Dolgo leta so plačevali tujcem in imeli hudo ekipo ter vedno izpadli v polfinalu (največkrat proti Barceloni), potem so pa z mladimi ter z njim načelu osvojili naslov. Poleg Perića, ki ga tudi ne smemo pozabiti ter je tudi dodal velik delež. Slava mu. Legenda kluba vsekakor.
Odgovori
+13
13 0
Andree
02. 04. 2026 10.36
V dvorani Golovec se je zmeraj boril do konca Slava mu
Odgovori
+18
18 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
02. 04. 2026 10.18
RIP Edi. Ne bom pozabil njegove simpaticne slovenscine. “Taksna okna imel bi tudi jaz…”
Odgovori
+22
22 0
krokodil555
02. 04. 2026 10.05
Slava mu. Edi naj počivaj v miru. Hvala za lepe tekme in tvoje vedno zvite nasmehe.
Odgovori
+17
18 1
DAN ODPRTIH VRAT
02. 04. 2026 10.04
A ni več sankcij
Odgovori
-21
1 22
Ajoj23
02. 04. 2026 11.19
Ne mešaj politiko in ljudi
Odgovori
+11
11 0
DAN ODPRTIH VRAT
02. 04. 2026 10.02
Slava mu
Odgovori
+10
12 2
jozefStefan
02. 04. 2026 09.59
Upam, da komu ne delam krivice ampak zaradi lojalnosti je on zame št.1 RKC!
Odgovori
+23
23 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677