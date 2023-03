Tekma Krimovk izbrana za tekmo tedna

Varovanke trenerja Rapida Kima Rasmussena so v nadaljevanje najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja napredovale s končnega četrtega mesta skupine B. Na 14 tekmah so z devetimi zmagami in dvema porazoma zbrale 20 točk. Le eno so oddale na domačem parketu, na gostovanjih pa so morale premoč priznati madžarskemu Györu (32:30), danskemu Esbjergu (35:30) in francoskemu Metzu (36:34).

Aktualnim romunskim državnim prvakinjam, ki med evropsko rokometno smetano nastopajo sploh prvič, v Areni Stožice zato zagotovo ne bo lahko. A v svojih vrstah imajo odlične rokometašice. Ko gre za učinkovitost v napadu, stavijo na odlični Elizo Iulio Buceschi in Sorino Mario Grozav, ki sta v tej sezoni zbrali že 56 oziroma 51 zadetkov.