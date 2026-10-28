Tekma prestižnega pomena, a z velikim rivalskim nabojem

EHF Liga prvakov: Celje Pivovarna Laško - PSG FOTO: VOYO

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Obračuni Celja in Zagreba imajo v evropskem rokometu posebno težo. Gre za tekmeca, ki se dobro poznata, njuni medsebojni dvoboji pa tradicionalno prinašajo veliko fizičnega kontakta, borbenosti in nepopustljivosti. Tudi zgodovina medsebojnih srečanj potrjuje, da sta ekipi precej izenačeni: pred sredinim obračunom je razmerje zmag 12:12, eno srečanje pa se je končalo z neodločenim izidom.

Letošnjo sezono EHF Lige prvakov sta moštvi odprli prav z medsebojnim obračunom v Zagrebu. Na tekmi 9. septembra so bili uspešnejši domačini, ki so slavili z 31:29, ob polčasu pa vodili s 14:12. Celjani so bili blizu ugodnejšemu razpletu, a so morali uvodni evropski preizkus končati s porazom. Med najbolj razpoloženimi posamezniki v celjskih vrstah je bil Aljuš Anžič, ki je dosegel kar enajst zadetkov.

Aljuš Anžič FOTO: RK Celje Pivovarna Laško Slavko Kolar

Zagreb je v dosedanjem delu tekmovanja zbral dve zmagi in tri poraze ter s štirimi točkami zaseda tretje mesto v skupini C. Med njihovimi najučinkovitejšimi igralci v Ligi prvakov je Ihar Bialiauski s 30 zadetki, enega manj je dosegel Filip Glavaš.

Celjani želijo sezono v Ligi prvakov skleniti uspešno pred domačimi navijači

Celjani se v zadnji krog prvega dela tekmovanja podajajo brez možnosti za napredovanje v glavni del Lige prvakov. Po petih odigranih tekmah so še brez točk, zato bo sredin obračun priložnost, da pred domačim občinstvom pokažejo svojo kakovost in se od najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja v tej sezoni poslovijo z zmago.

V skupini C je na vrhu Aalborg s štirimi zmagami in neodločenim izidom ter devetimi točkami. Drugo mesto zaseda Paris Saint-Germain s sedmimi točkami, tretji je Zagreb s štirimi, Celje pa je trenutno četrto. Tako Celjani kot Zagrebčani bodo evropsko sezono februarja nadaljevali v EHF Evropski ligi.

Tadej Mazej FOTO: Aljoša Kravanja

Kljub zahtevnemu evropskemu ritmu Celjani v sredo ne prihajajo na igrišče brez samozavesti. V nedeljo so v domačem prvenstvu po razburljivi končnici premagali Ribnico s 33:32 in tako pred zadnjim evropskim domačim večerom ohranili pozitiven tekmovalni zagon. "To je naša zadnja tekma v EHF Ligi prvakov. Igramo pred domačimi navijači, kar nam daje dodatno motivacijo. Želimo se predstaviti v najboljši možni luči in vemo, kako moramo igrati. Verjamem, da bosta na pravi ravni tudi naša želja in odločnost," pred srečanjem v izjavi za uradno celjsko klubsko spletno stran poudarja trener Celja Klemen Luzar.

Na drugi strani Zagrebčani pričakujejo še en zahteven obračun, v katerem bo treba zdržati vseh 60 minut. Njihov trener Hrvoje Horvat opozarja na značilnosti tradicionalnega rivalstva. "Zgodovina kaže, da so tekme med Zagrebom in Celjem skoraj vedno zahtevne in fizične, z veliko kontakta, zato se pripravljamo na novo pravo bitko. Pričakujemo težak boj vseh 60 minut proti nasprotniku, ki je na domačem igrišču zelo nevaren in ga je težko premagati. Nimajo česa izgubiti in zagotovo se bodo želeli od Lige prvakov posloviti s prvo zmago nad velikim rivalom."

Prvi obračun RK Zagreb - RK Celje Pivovarna Laško so dobili hrvaški prvaki. FOTO: Damjan Žibert

Celjani bodo tako pred svojimi navijači iskali pravo energijo, odločnost in podporo s tribun. Zlatorog je že večkrat dokazal, da lahko s polnimi tribunami postane pomemben del celjske zgodbe, zato bo tudi tokratna podpora še kako dobrodošla.

Večer, ki bo več kot le rokometna tekma

Sredin obračun bo poseben tudi zaradi obeležitve 80-letnice celjskega kluba. Dogajanje v dvorani Zlatorog se bo začelo že ob 19. uri, za navijače pa se pripravlja več kot zgolj športni večer. Navijače čaka poseben šov, spomin na osem desetletij celjskega rokometa, različne aktivacije, nagradne igre. Del večera bodo tudi navijači na tribunah, ki bodo s posebno koreografijo skupaj ustvarili rumeno-modro kuliso in pokazali moč Zlatoroga.

Zlatorog bo v sredo zvečer lepo poln. Gre za zadnjo tekmo Lige prvakov v sezoni. FOTO: Aljoša Kravanja

Sreda tako prinaša zadnjo priložnost, da Celjani v tej sezoni EHF Lige prvakov pred domačimi navijači stopijo na evropski parket, hkrati pa večer, na katerem bo klub skupaj s svojimi navijači obeležil bogato zgodovino in osem desetletij pripadnosti Celju.