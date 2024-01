Zorman: Tekma proti Danski? V bistvu gre za nekakšen praznik!

Pred slovensko moško rokometno reprezentanco je še zadnja tekma drugega dela evropskega prvenstva. Po tem, ko so prvi del opravili z odliko in dobili vse tri tekme, je bil začetek drugega nekoliko slabši. Dva zaporedna poraza proti Švedski in Portugalski sta ugasnila sanje o polfinalu, zmaga proti Nizozemski pa je še pustila teoretične možnosti za pot v Köln in boj za končno peto mesto. Toda za to bo treba najprej premagati svetovne prvake Dance, ob tem pa upati na ugoden razplet na tekmi med Portugalsko in Nizozemsko. Selektor Uroš Zorman je prepričan, da je pred njimi pravi mali rokometni praznik.