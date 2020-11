Tekma v Nantesu prestavljena

Celjani bi se sicer na pot podali danes zgodaj zjutraj, ko bi jih pot vodila v Benetke, od tam polet do Pariza in nadaljnji let do Nantesa. Kupljeni sedeži na letalu bodo tako ostali prazni, naša ekipa pa ostaja doma, kjer bo pridno trenirala in še naprej dosledno upoštevala vsa priporočila in ukrepe za preprečitev širjenja koronavirusa. V tem trenutku klub tudi preučuje možnosti, da bi odigral katero izmed tekem slovenske lige, saj zaradi evropske preizkušnje Velenja odpade tudi tekma 10. kroga, ki bi se sicer lahko odigrala to sredo, če bi ekipe seveda vedele, da se bo zgodil takšen scenarij. Prav tako so Celjani v stiku z Nantesom in EHF, saj je zaradi morebitne karantene vprašljiva tudi tekma s to ekipo naslednji teden.