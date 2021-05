Tekme Krima Mercatorja spremljalo skoraj 40 milijonov gledalcev

Krim je 26. zaporedno evropsko sezono v Ligi prvakinj sklenil v osmini finala. Ljubljančanke so skupinski del najmočnejšega evropskega rokometnega tekmovanja sklenile z dvema zmagama, tremi remiji in devetimi porazi. Po spremembi pravil zaradi nastalih epidemioloških razmer so se v osmini finala odlično zoperstavile bogatemu CSKA-ju, ki je zgolj z gol razliko napredoval v četrtfinale. Tekma v Stožicah se je končala izjemno, Krimovke so slavile s 25:20. Na povratni tekmi je zmanjkalo nekaj sreče in s skupnim rezultatom 46:47 se je v nadaljnje tekmovanje uvrstila ruska ekipa.

V ljubljanskem dresu je, kot piše na uradni spletni strani kluba, blestela vratarka Jovana Risović, ki je ob preštevilnih obrambah zbrala tudi tri zadetke. Največ zadetkov je sicer zbrala Samara da Silva Vieira (67), Oceane Sercien Ugolin jih je dodala 65, Matea Pletikosićse je ustavila pri številki 61.

Nekaj statističnih zanimivosti:

535 prenosov tekem Krima Mercatorja,

333 ur, 58 minut in 52 sekund skupnega predvajanja tekem,

366.380 gledalcev vseh tekem,

316.822 največ gledalcev na eni tekmi (Bukarešta-Krim Mercator),

484 doseženih navijačev na spletnih kanalih EHF,

prenosi iz 18 različnih držav + skupno predvajanje v državah bližnjega vzhoda.