Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

'Tekme proti Hrvaški so vedno nekaj posebnega, tudi tokrat ne bo nič drugače'

Malmö, 26. 01. 2026 20.15 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
L.M. STA
Slovenija - Madžarska

Slovensko rokometno reprezentanco v torek čaka izredno pomemben obračun proti Hrvaški. Tekme z našimi južnimi sosedi so vedno atraktivne in polne akcije, selektor Uroš Zorman pa pravi, da tudi tokrat ne bo nič drugače. Slovenska izbrana vrsta se ne želi ubadati z raznimi kalkulacijami in gre na zadnjih dveh tekmah po dve zmagi.

Pred slovenskimi rokometaši sta dve tekmi za "biti ali ne biti", prva bo sosedski obračun proti Hrvaški. Naši južni sosedje z enakim točkovnim izkupičkom kot Slovenci trenutno zasedajo 4. mesto v skupini, naša izbrana vrsta pa je tretja zaradi boljše razlike v golih.

Uroš Zorman
Uroš Zorman
FOTO: RZS

Uroš Zorman se zaveda kakovosti hrvaške izbrane vrste: "Hrvaška rokometna zgodovina je zagotovo izjemna. Vedno so, če ne pride do kakšnih poškodb, favoriti za uvrstitev vsaj v polfinale. Vsi se zavedamo hrvaške kakovosti in jo zelo spoštujemo. Obračun med Slovenijo in Hrvaško je vedno nekaj posebnega, tako da forma ni tako pomembna. Čaka nas nov finale, nasprotniki imajo odličen napad in zelo dobro igro v protinapadih. Eno njihovih večjih orožij so streli iz razdalje. Morali bomo odigrati zelo organizirano in čvrsto, vem, da nas znova čaka 'moška' tekma. Na koncu naj zmaga tisti, ki bo boljši," je bil Zorman pred derbijem spoštljiv, a odločen.

Sosedski derbiji vedno prinesejo vroče dogajanje na terenu in na tribunah. Zorman se tega zaveda, a obenem poudarja pomembnost spoštljivega odnosa: "Verjamem, da bo vzdušje vroče kot vedno. Pomembno je, da ohranimo raven spoštljivosti, vseeno smo sosedje in moramo tudi po tekmi ostati prijatelji."

Islandija - Slovenija
Islandija - Slovenija
FOTO: RZS

Domen Makuc želi na krilih dobrih predstav v skupinskem delu vstopiti tudi v srečanje proti Hrvaški, na katero se bodo pripravili do potankosti: "Zagotovo bomo opravili vse potrebne analize, da se dobro pripravimo na nasprotnika. Na igrišču moramo pokazati željo po zmagi, vemo, kaj nam ta prinaša v nadaljevanju tekmovanja. Zaenkrat kažemo dobre predstave in s tem želimo tudi nadaljevati."

25-letnik se zaveda atmosfere, ki pritiče takšnemu obračunu, in opozarja na vročo tekmo lanskega svetovnega prvenstva, ki jo je Hrvaška dobila z 29:26: "Gre za nekakšen balkanski derbi. Zelo rad igram na tekmah proti Hrvaški, zadnjo smo na žalost izgubili v Zagrebu. Tokrat igramo na nevtralnem terenu, videl sem veliko hrvaških in slovenskih navijačev, verjamem, da bo vzdušje zelo dobro, upam, da tokrat zmagamo."

Matic Suholežnik
Matic Suholežnik
FOTO: Damjan Žibert

Zorman bo lahko proti Hrvaški računal tudi na Matica Suholežnika, ki je bil izključen na tekmi proti Ferskim otokom, disciplinska komisija pa je njegovo kazen naknadno še zaostrila. Krožni napadalec Slovana se zaveda hrvaške kakovosti, kot največje orožje pa opozarja na Zvonimirja Srno: "Mislim, da se je Srna izkazal kot vodja na igrišču. Vratarji morda niso na istem nivoju kot na prejšnjem prvenstvu, a Hrvaško moraš vedno spoštovati kot zelo dobro ekipo. Tudi letos ni nič drugače, tako da pričakujem, da nas čaka nova težka tekma."

V nedeljo je reprezentanca Islandije uprizorila presenečenje, ko je s kar 35:27 premagala reprezentanco Švedske. Za Slovenijo bi bilo bolje, da bi Švedi zmagali, a 202 centimetra visoki orjak se ne želi ukvarjati z dodatnimi kalkulacijami: "Pričakovali smo, da bo Švedska premagala Islandijo, to se na žalost ni zgodilo. V vsakem primeru si želimo na zadnjih dveh tekmah zmagati in se ne obremenjujemo s kalkulacijami. Na koncu bomo videli, kje smo."

slovenija rokomet hrvaška evropsko prvenstvo uroš zorman domen makuc matic suholežnik
  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Prihaja dojenček številka dve
Prihaja dojenček številka dve
zadovoljna
Portal
La Toya bo na Kmetiji pripravila pravi 'fashion week'
Ljubitelji serije Botri, pripravite se na dvojne epizode
Ljubitelji serije Botri, pripravite se na dvojne epizode
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
vizita
Portal
Bolezni penisa: kdaj poiskati zdravniško pomoč?
Razmišljate o operaciji želodca?
Razmišljate o operaciji želodca?
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
cekin
Portal
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Javni sektor: prvo izplačilo delovne uspešnosti po novih pravilih
Javni sektor: prvo izplačilo delovne uspešnosti po novih pravilih
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
moskisvet
Portal
Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka
Se spomnite nadležne sosede?
Se spomnite nadležne sosede?
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
dominvrt
Portal
Zakaj perilo po pranju smrdi?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
okusno
Portal
Božanska limonina krema, pripravljena iz samo treh sestavin
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469