'Tekme proti Hrvaški so vedno nekaj posebnega, tudi tokrat ne bo nič drugače'

Pred slovenskimi rokometaši sta dve tekmi za "biti ali ne biti", prva bo sosedski obračun proti Hrvaški. Naši južni sosedje z enakim točkovnim izkupičkom kot Slovenci trenutno zasedajo 4. mesto v skupini, naša izbrana vrsta pa je tretja zaradi boljše razlike v golih.

Uroš Zorman FOTO: RZS

Uroš Zorman se zaveda kakovosti hrvaške izbrane vrste: "Hrvaška rokometna zgodovina je zagotovo izjemna. Vedno so, če ne pride do kakšnih poškodb, favoriti za uvrstitev vsaj v polfinale. Vsi se zavedamo hrvaške kakovosti in jo zelo spoštujemo. Obračun med Slovenijo in Hrvaško je vedno nekaj posebnega, tako da forma ni tako pomembna. Čaka nas nov finale, nasprotniki imajo odličen napad in zelo dobro igro v protinapadih. Eno njihovih večjih orožij so streli iz razdalje. Morali bomo odigrati zelo organizirano in čvrsto, vem, da nas znova čaka 'moška' tekma. Na koncu naj zmaga tisti, ki bo boljši," je bil Zorman pred derbijem spoštljiv, a odločen. Sosedski derbiji vedno prinesejo vroče dogajanje na terenu in na tribunah. Zorman se tega zaveda, a obenem poudarja pomembnost spoštljivega odnosa: "Verjamem, da bo vzdušje vroče kot vedno. Pomembno je, da ohranimo raven spoštljivosti, vseeno smo sosedje in moramo tudi po tekmi ostati prijatelji."

Islandija - Slovenija FOTO: RZS

Domen Makuc želi na krilih dobrih predstav v skupinskem delu vstopiti tudi v srečanje proti Hrvaški, na katero se bodo pripravili do potankosti: "Zagotovo bomo opravili vse potrebne analize, da se dobro pripravimo na nasprotnika. Na igrišču moramo pokazati željo po zmagi, vemo, kaj nam ta prinaša v nadaljevanju tekmovanja. Zaenkrat kažemo dobre predstave in s tem želimo tudi nadaljevati." 25-letnik se zaveda atmosfere, ki pritiče takšnemu obračunu, in opozarja na vročo tekmo lanskega svetovnega prvenstva, ki jo je Hrvaška dobila z 29:26: "Gre za nekakšen balkanski derbi. Zelo rad igram na tekmah proti Hrvaški, zadnjo smo na žalost izgubili v Zagrebu. Tokrat igramo na nevtralnem terenu, videl sem veliko hrvaških in slovenskih navijačev, verjamem, da bo vzdušje zelo dobro, upam, da tokrat zmagamo."

Matic Suholežnik FOTO: Damjan Žibert