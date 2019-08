Tekmec manj za Rogliča in druščino na Vuelti: Yates odpovedal nastop

Yates (na fotografiji) je natopil na obeh letošnjih največjih dirkah in je pred tokratno Vuelto raje izbral počitek.

Vodilno vlogo bo ob odsotnosti bratov Yates tako prevzel Kolumbijec Esteban Chaves. "El Chavito" se vrača v najboljšo formo po številnih poškodbah, na letošnjem Giru je tudi dobil eno od etap. Tudi na Vuelti je že slavil dve etapni zmagi leta 2015, v skupnem seštevku leto kasneje pa je bil tretji.

Chaves bo imel ob sebi Mikela Nieveja, ki naj bi mu pomagal v gorskih etapah in se tudi sam podal po etapne zmage, če Chaves ali kdo od ostalih kolegov ne bo več v igri za skupno zmago oziroma rdečo majico vodilnega. Na seznamu ekipe Mitchelton-SCOTT je tudi slovenski kolesar Luka Mezgec, poleg njega pa še Etiopijec Tsgabu Gramay, Avstralca Damien Howsonin Nick Schultzter Novozelandca Sam Bewleyin Dion Smith.