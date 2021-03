Tekmeci spet lovijo Hamiltona, ta pa lovi nove rekorde

Staro-novo ime pa je v karavani Fernando Alonso. Dvakratni svetovni prvak (2005, 2006) se po večletnem premoru vrača v ekipo, s katero je nekoč dosegel največ uspehov. A Renault zdaj ni več Renault, temveč Alpine. Tudi Francozi so šli v smer obujanja tradicije in so si za elitno tekmovanje omislili poimenovanje po nekoč najbolj prestižni znamki francoskih športnih avtomobilov. Španec pa naj bi bil njen skriti adut v boju za mesta na vrhu ali tik pod njim. Drugi voznik bo Francoz Sebastien Ocon.

Max Verstappen medtem že nekaj let dokazuje, da ni več le mladi talent, ampak eden najhitrejših tekmecev Hamiltona. Tudi letos bo prvi voznik Red Bulla nedvomno tisti, na katerega bo moral Hamilton zelo paziti. Ob njem bo vozil še Sergio Perez, pri Red Bullu so prepričani, da so z Mehičanom dobili skoraj povsem enakovrednega drugega voznika in vsaj tako dobrega, kot je v tej vlogi Valtteri Bottas pri Mercedesu.

Verstappen je po testiranjih dejal, da so občutki po teh vožnjah najboljši v tem obdobju v zadnjih sezonah. "A to še ne zagotavlja ničesar. Šele prvi dirkaški konec tedna nam bo povedal, kje smo," opozarja 23-letni Nizozemec.

Seveda pa ne gre prezreti še nečesa. V formulo 1 se vrača ime Schumacher. Sin nekdanjega svetovnega prvaka Michaela Mick bo, potem ko je že dobil priložnost na nekaj testnih vožnjah, letos prvič vozil polno sezono. Priložnost so mu ponudili v ekipi Haas, kjer stavijo na mladost, saj bo njihov drugi voznik tudi novinec, Rus Nikita Mazepin. Ferrari bo, potem ko ni več Vettla, ostal pri prvem vozniku Monačanu Charlesu Leclercu, ta je že lani nekajkrat dokazal, da je lahko precej hiter, a rdeči iz Maranella so imeli na splošno eno najslabših sezon v zadnjih desetletjih. Novi obraz v ekipi pa je Carlos Sainz mlajši.