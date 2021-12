Tekmi s Poljsko hkrati tudi generalki za EP

Slovenski reprezentanti se bodo pred tekmama s Poljaki zbrali na zaključnih pripravah v Laškem. "Pred nami sta tekmi s Poljsko, ki je odlična reprezentanca, ki bo igrala tudi na evropskem prvenstvu. Želel sem si močnih pripravljalnih tekem, ti dve sta taki. Tekmi sta zelo pomembni za nas, saj bo treba držati visok nivo kot na EP, če bomo želeli do dobrih rezultatov. Kako stvar bomo še preizkusili, sicer pa se bom z ekipo potrudil, da čim bolj odigramo na rezultat, ki je tudi na evropskem prvenstvu najpomembnejši," pred petkovim zborom ter nedeljsko in ponedeljkovo tekmo proti Poljski v izjavi za uradno spletno stran NZS razmišlja selektor Tomislav Horvat. "Do začetka evropskega prvenstva je še dobrih 30 dni, ki jih bomo izkoristili za maksimalno pripravo. V tem trenutku me zanima le in samo prva tekma, za ostale bo dovolj časa. Gledam in spremljam Kazahstan, našega prvega tekmeca na prvenstvu. Upam, da uspemo najti kako njihovo šibko točko, da jo tudi izkoristimo na EP," dodaja selektor.

Slovenija:

Benjamin Tušar (A.S.D. Arzignano C5), Tjaž Lovrenčič (A.S.D. Benevento 5), Denis Totošković (A.S.D. CDM FUTSAL), Matej Fideršek (A.S.D. CDM FUTSAL), Nejc Hozjan (A.S.D. FF Napoli), Žan Koren (ASD Pordenone), Žiga Čeh (Fustal klub Dobovec), Teo Turk (Futsal klub Dobovec), Klemen Duščak (Futsal klub Dobovec), Nejc Berzelak (KMN FC Litija), Gašper Vrhovec (KMN FC Litija), Igor Osredkar (KMN FC Litija), Alen Fetić (Petrarca Calcio Cinque), Jeremy Bukovec (ŠD FC Ptuj), Max Vesel (ŠD FK Siliko), Nejc Kovačič (KMN Oplast Kobarid).

Igralci na čakanju:

Denis Kneževič (Futsal klub Dobovec), Vanč Florjančič (KMN Oplast Kobarid), Kevin Caf (ŠD FC Ptuj), Marko Mohorič (ŠD FK Siliko).