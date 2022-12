Tekmi z Madžarsko generalka za SP

Prva tekma bo na sporedu v četrtek, 5. januarja, ob 18. uri v Športni dvorani ŠIC v Ljutomeru. Druga bo sledila dva dni za tem v Veliki Kaniži (Nagykanizsi), ki se nahaja slabih 30 kilometrov za slovensko-madžarsko mejo. Slovenska reprezentanca bo sicer uvodni del priprav opravila med 26. in 30. januarjem v Zrečah. Po novoletnem premoru se bo znova zbrala 2. januarja v Ljutomeru in tam opravila celotne priprave do odhoda na Poljsko.

Med svetovno elito bo uvodoma nastopala v skupini B. Nastope bo v četrtek, 12. januarja, ob 18. uri začela proti Savdski Arabiji. Dva dni kasneje jo ob 20.30 čaka tekma s sogostitelji Poljaki, v ponedeljek, 14. januarja pa se bo na zadnji tekmi prvega dela ob 18.00 srečala še s Francijo.

V prvem delu prvenstva bo sicer nastopilo 32 reprezentanc, razvrščenih v osem skupin. V drugi del se bodo uvrstile po tri najboljše reprezentance vsake izmed njih in bile združene v štiri nove skupine, iz katerih bosta v končnico, ki se bo začela s četrtfinalom, peljali prvi dve mesti. V kolikor se bo Slovenija prebila v drugi del, jo čaka selitev v Krakow, kjer se bo srečala z najboljšo trojico skupine A, v kateri bodo nastopale reprezentance Španije, Črne gore, Čila in Irana.

SP v rokometu 2023:

1. krog, četrtek, 12. januarja, ob 18.00:

Savdska Arabija - Slovenija

2. krog, sobota, 14. januarja, ob 20.30:

Poljska - Slovenija

3. krog, ponedeljek, 16. januarja, ob 18.00:

Slovenija - Francija

V drugi del se bodo uvrstile tri najboljše reprezentance.