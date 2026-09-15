Tekmovalko med HYROX-om izdalo telo, a ni odnehala

HYROX je šport, ki združuje tek in zahtevne funkcionalne vaje, zato so tekmovalci med nastopom izpostavljeni velikemu fizičnemu naporu. Wietrzyk je kljub težavam nadaljevala po progi, opravila vse zahtevane naloge in prišla do cilja. Še bolj neverjetno je, da je tekmovanje na koncu tudi zmagala, s časom 1:01:23.

Dogodek je hitro sprožil številne odzive. Nekateri so tekmovalko pohvalili zaradi izjemne vztrajnosti in mentalne trdnosti, drugi pa so menili, da bi morala zaradi higienskih razlogov tekmovanje prekiniti.

Kritike so letele tudi na organizatorje, saj so se pojavila vprašanja, zakaj niso pravočasno posredovali. HYROX je pozneje priznal napako in napovedal spremembe pravil, ki naj bi v prihodnje omogočile, da se tekmovalca v podobni situaciji odstrani s proge.