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Tekmovalko med HYROX-om izdalo telo, a ni odnehala

Ljubljana, 15. 09. 2026 15.57 pred 58 minutami 1 min branja 2

Avtor:
K.I.
Avstralska tekmovalka

Na tekmovanju HYROX v Pekingu se je zgodil precej nenavaden incident. Avstralska tekmovalka Joanna Wietrzyk je med zahtevno preizkušnjo doživela hude prebavne težave in izgubila nadzor nad odvajanjem. Kljub zelo neprijetni situaciji pa ni odstopila.

HYROX je šport, ki združuje tek in zahtevne funkcionalne vaje, zato so tekmovalci med nastopom izpostavljeni velikemu fizičnemu naporu. Wietrzyk je kljub težavam nadaljevala po progi, opravila vse zahtevane naloge in prišla do cilja. Še bolj neverjetno je, da je tekmovanje na koncu tudi zmagala, s časom 1:01:23.

Dogodek je hitro sprožil številne odzive. Nekateri so tekmovalko pohvalili zaradi izjemne vztrajnosti in mentalne trdnosti, drugi pa so menili, da bi morala zaradi higienskih razlogov tekmovanje prekiniti.

Kritike so letele tudi na organizatorje, saj so se pojavila vprašanja, zakaj niso pravočasno posredovali. HYROX je pozneje priznal napako in napovedal spremembe pravil, ki naj bi v prihodnje omogočile, da se tekmovalca v podobni situaciji odstrani s proge.

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Primer je tako odprl zanimivo vprašanje: kje je meja med izjemno športno vztrajnostjo in odgovornostjo do drugih tekmovalcev? Wietrzyk je svojo tekmo končala z zmago, vendar bo njen nastop zagotovo ostal v spominu predvsem zaradi dogodka, ki ga nihče v dvorani ni pričakoval.

HYROX Peking Joanna Wietrzyk športna vztrajnost športni incident

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15. 09. 2026 16.46
to ni osamljen primer , tudi na maratonih smo že videli pokakane noge ...
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