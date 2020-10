Helikopter 'odpihnil' ograjo in povzročil grd padec kolesarjev

Zgodilo se je proti koncu ponedeljkove etape od Catanie do Villafrance Tirrene, ko sta obležala člana ekipe Vini Zabu – KTM Luca Wackermannin Etienne van Empel, ki naj bi jima varnostno ograjo na pot postavil nizkoleteči televizijski helikopter. Sunki vetra so bili očitno tako močni, da so ograjo "prestavili" na pot kolesarjema, ki se trčenju nista mogla izogniti. Še posebej grdo jo je skupil Italijan Wackermann, ki so ga nemudoma prepeljali v bolnišnico. Prve informacije so govorile o pretresu možganov, številnih poškodbah obraza (tudi zlomljen nos), sumili pa so tudi na počeno vretence. Že zdaj je jasno, da je z njegovimi nastopi na Giru konec.

Van Empel je etapo celo uspel končati in v cilj pripeljal kot zadnji z okoli 13 minutami zaostanka za zmagovalcem Arnaudom Demarejem (Grouporama-FDJ).

'Komaj je bil pri zavesti'

"Helikopter je letel prenizko, gibanje zraka je dvignilo ograje. Wackermanna so poslali v bolnišnico, komaj je bil pri zavesti," je za RAI dejal prvi mož ekipe Vini Zabu, Angelo Citracca. Na družbenih omrežjih se je kasneje oglasil tudi Van Empel, ki je zapisal, da ne ve, kaj točno se je zgodilo, a da so se ograje pojavile "od nikoder".

"Sem OK. Samo nekaj manjših ureznin na mojih prstih. Nisem povsem prepričan, kaj se je zgodilo, a od nikoder so v našo skupino poletele ograje. Za zdaj so moje misli z mojim moštvenim kolegom Luco in upam, da bo kmalu prišlo kaj dobrih novic," je na Twitterju zapisal Van Empel.