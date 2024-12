'Telo mi je sporočalo, da moram narediti korak nazaj'

Avgusta se je z olimpijskih iger vrnila polna pričakovanj in z idejo, kako začeti nadgradnjo šestega mesta s ciljem, da se za štiri leta odpravi v Avstralijo, prepričana, da je to recept za še lepši rezultatski jutri. Že na prvih treningih v poolimpijskem obdobju je Neža Klančar začutila, da se stvari ne odvijajo, kot bi si želela, da ne plava z užitkom. "Enostavno ni šlo. Telo mi je sporočalo, da je potreben korak, morda dva nazaj, da bi lahko naredila v prihodnosti tri naprej. Preprosto ni šlo," je v posebnem pogovoru za POP TV povedala članica ljubljanske Olimpije, ki je doživela tisto, na kar vrhunski športniki niso imuni.

"V bistvu ne vem, kdaj bom naslednjič skočila v bazen na tekmi. Vzela sem si malo več počitka, ker to potrebujem, ker mi to telo sporoča. Tudi mi smo samo normalni ljudje, nismo roboti in se je treba enostavno umiriti. Delam druge stvari, ko sem povsem zdrava, grem plezat," dodaja Ljubljančanka, ki jo zdaj čaka operacija nosu, nato si bo vzela še nekaj počitka, vse s ciljem, da se polna energije znova vrne na bazen, kjer bo skušala uresničiti cilje, povezane z nastopom na naslednjih poletnih olimpijskih igrah. Te bodo leta 2028 v Los Angelesu.