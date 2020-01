'Onesnaženost zraka na OP Avstralije je manjša, kot na OI'

Organizatorji turnirja za grand slam v Melbournu so imeli v dneh pred začetkom turnirja velike težave zaradi onesnaženosti zraka, posledica številnih požarov v regiji. Igralci so imeli težave z dihanjem, zato je bilo odprtih veliko vprašanj, kako se bo vse skupaj izteklo. Uvodni dan turnirja težav ni bilo, so pa imeli organizatorji težave zaradi dežja, saj so morali prestaviti kopico dvobojev.

Organizatorji OP Avstralije redno merijo in odčitavajo vrednosti, ki se tičejo kakovosti zraka in glede na lestvico (enote za onesnaženost) lahko prekinejo dvoboje. Na voljo imajo veliko število merilnih postaj, ko so razporejene po celotni okolici in če je izmerjenih 97 ali manj enot, je stanje normalno, če je stanje med 97 in 200 enot, bodo odločali od primera do primera, če pa bo meja presegla 200, bodo dvoboje prekinili. Zanimivo je, da imajo recimo na olimpijskih igrah precej nižje standarde glede onesnaženosti zraka, tam je glede na oceno olimpijskega komiteja lahko stanje tudi do 300 enot.