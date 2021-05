Sinner nudil dober odpor Nadalu, slovo Medvedjeva, Serene in Halepove

Španski teniški igralec Rafael Nadal, ki sodi med glavne favorite za naslov v Rimu, je tokrat imel precej dela z vse boljšim Jannikom Sinnerjem. Ta je peščenemu kralju nudil več kot dostojen odpor. V prvem nizu je odločila dvanajsta igra, ko je Nadal izkoristil svojo sedmo žogico za set, v drugem pa je Sinner zaigral še bolje, najprej z brejkom povedel s 3:1, nato še vodil s 4:2, a v zaključku fizično napornega obračuna popustil, Nadal – izkoristil je tretjo zaključno žogico za zmago – je s štirimi zaporednimi osvojenimi igrami tako napredoval v osmino finala. Tam se bo pomeril s sila neugodnim kanadskim predstavnikom Denisom Shapovalovom. S slednjim se na peščeni podlagi še nista srečala.

Karacev v Rimu ugnal Medvedjeva

Ruski teniški igralec Aslan Karacev nadaljuje dobre nastope v sezoni 2021. Na turnirju v Rimu je v drugem krogu s 6:2 in 6:4 premagal po novem drugega igralca sveta in tretjega nosilca, rojaka Daniila Medvedjeva, za katerega se je še enkrat več potrdilo, da mu peščena podlaga nikakor ne ustreza tako zelo kakor trda.

Karacev, 27. na lestvici ATP, se tako lahko pohvali, da je v kratkem času ugnal prvega in drugega igralca sveta, po Novaku Đokoviću v Beogradu je bil v Rimu usoden še za Medvedjeva. 27-letni Rus je letos dobil svoj prvi turnir v karieri, marca je bil najboljši v Dubaju. V Rimu se bo v osmini finala pomeril z ameriškim 211 centimetrov visokim Američanom Reillyjem Opelko. Uspešnejši kot Medvedjev so bili Dominic Thiem, Alexander Zverev (zmagovalec Madrida) in Andrej Rubljov, ki so vsi napredovali v osmino finala.