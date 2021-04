Bedene napredoval za eno mesto, Hercogova ostaja 60.

Srb Novak Đoković je še naprej na vrhu teniške lestvice ATP. Drugo in tretje mesto držita Rus Danil Medvedjev in Španec Rafael Nadal. Nemec Alexander Zverev je na šestem mestu zamenjal Švicarja Rogerja Federerja, ki je zdaj sedmi. Aljaž Bedene je pridobil mesto in je 58. Avstralka Ashleigh Barty pa je še naprej vodilna na lestvici WTA. V deseterici je najbolj napredovala Kanadčanka Bianca Andreescu, ki je z devetega skočila na šesto mesto. Polona Hercog kot najboljša Slovenka ostaja 60., Kaja Juvan je 92., Tamara Zidanšek pa 93.

Aljaž Bedene z naskokom ostaja najbolje postavljeni Slovenec. * Lestvica ATP:

1. (1) Novak Đoković (Srb) 11.963

2. (2) Danil Medvedjev (Rus) 10.030

3. (3) Rafael Nadal (Špa) 9670

4. (4) Dominic Thiem (Avt) 8660

5. (5) Stefanos Cicipas (Grč) 7040

6. (7) Alexander Zverev (Nem) 6125

7. (6) Roger Federer (Švi) 5875

8. (8) Andrej Rubljov (Rus) 5400

9. (9) Diego Schwartzman (Arg) 3720

10. (10) Matteo Berrettini (Ita) 3453

...

58. (59) Aljaž Bedene (Slo) 1125

165. (166)Blaž Rola (Slo) 437

* Lestvica WTA:

1. (1) Ashleigh Barty (Avs) 9186

2. (2) Naomi Osaka (Jap) 7835

3. (3) Simona Halep (Rom) 6965

4. (4) Sofia Kenin (ZDA) 5915

5. (5) Jelina Svitolina (Ukr) 5750

6. (9) Bianca Andreescu (Kan) 5265

7. (8) Arina Sabalenka (Blr) 5085

8. (7) Serena Williams (ZDA) 4850

9. (6) Karolina Pliškova (Češ) 4660

10. (11) Kiki Bertens (Niz) 4490

...

60. (60) Polona Hercog (Slo) 1300

92. (91)Kaja Juvan (Slo) 896

93. (97)Tamara Zidanšek (Slo) 885

303. (255)Dalila Jakupovič (Slo) 208

400. (405)Nina Potočnik (Slo) 122

441. (450)Nastja Kolar (Slo) 101