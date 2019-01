Đoković na prvi izgubljeni niz odgovoril s 'kravato', Serena oddala le tri igre

14-kratni zmagovalec turnirjev za veliki slam si je po novembrskem povratku na vrh lestvice ATP zagotovil, da ga drugi nosilec Španec Rafael Nadal kljub morebitni končni zmagi ne more prehiteti. S sedmo zmago v Melbournu bi se na večni lestvici sicer odlepil od Roya Emersona in Rogerja Federerja , ki se prav tako potegujeta za zgodovinski naslov "tam spodaj". Đokovića v naslednjem krogu, osmini finala, čaka 15. nosilec Daniil Medvedev , še en mladi up, ki bo prvič na velikih slamih igral med najboljšo šestnajsterico, za vstop v osmino finala pa je s 6 : 2, 7 : 6 (3) in 6 : 3 premagal 21. nosilca Belgijca Davida Goffina .

Novak Đoković si je z napredovanjem v četrti krog OP Avstralije že zagotovil prvo mesto na računalniški lestvici ATP tudi po koncu dogajanja v Melbournu, kjer je v štirih nizih premagal kanadskega najstnika Denisa Šapovalova . 31-letni srbski zvezdnik je v tretjem nizu sicer pokazal nekaj šibkosti, toda na koncu slavil s 6 : 3, 6 : 4, 4 : 6 in 6 : 0. Dvanajst let mlajši Šapovalov je dobil kar pet zaporednih iger in izsilil četrti niz, v katerem pa je dobil manjšo teniško lekcijo: Beograjčan je tekmo zaključil v vsega 26 minutah.

Jeza zaradi razsvetljave, pohvale mlademu upu

"Ni imelo smisla prižigati luči, ko pa imava še štiri ure sončne svetlobe. To je bilo povsem nesmiselno," je po dvoboju dejal malce "nataknjeni" Đoković, ki se je jezil tudi v tretjem nizu, ko je pri izidu 4 : 4 dobil kazen zaradi zavlačevanja. Po izgubljenem nizu si je vzel nekaj premora in se na igrišče vrnil prerojen.

"Poskusil sem le prebroditi nevihto. Denis je igral dobro in jaz sem naredil neizsiljene napake, s katerimi sem mu dovolil nazaj v tekmo. Pokazal je svojo kakovost in zato ga bomo v prihodnje še zelo pogosto gledali,"je še dodal Đoković.

Williamsova tolažila nadobudno Ukrajinko

Še manj težav pa je imela 37-letna Serena Williams, ki je več kot polovico mlajšo Ukrajinko Dajano Jastremskopremagala v dobri uri, pri tem pa ji oddala le tri igre za zmago s 6 : 2 in 6 : 1. Jastremsko je poraz očitno precej prizadel, saj je morala sedemkratna osvajalka avstralskega turnirja pomagati pri brisanju njenih solz.

"Uspelo ti bo, ne joči,"je med objemanjem Ukrajinki dejala ameriška superzvezdnica, ki jo zdaj čaka največji izziv, obračun s prvo nosilko RomunkoSimono Halep, ki je v času njene odsotnosti zaradi rojstva prvega otroka zavzela vrh WTA, ali pa nov dvoboj s sestro Venus Williams.

'Ko sem bila jaz mlada ...'

"Mislim, da ji je šlo res izjemno," je o Jastremski, ki se sploh še ni rodila, ko je Serena osvojila svoj prvi naslov na velikih slamih leta 1999, še povedala izkušena Američanka. "Odlično je začela in za tako mlado igralko je bila res dobro pripravljena. Ko sem bila jaz mlada, sem igrala proti tako veliko ljudem in vsi, s katerimi sem se pomerila, so bili res zastrašujoči. Ni bilo lahko. Moraš zgolj iti na igrišče in zamahovati ter pokazati vse, kar znaš,"je še dodala igralka, ki lovi že svoj 24. naslov na velikih slamih.

Veliko bolj se je namučila krvnica Williamsove v zadnjem finalu turnirjev velike četverice v New Yorku Naomi Osaka. Ta je potrebovala dve uri, da je strla odpor Tajvanke Su-Wei Hsieh, ki je dobila prvi niz in v drugem vodila že s 4 : 2, preden je Japonka našla svoj ritem in preobrnila potek dvoboja. Na koncu je slavila s 5 : 7, 6 : 4 in 6 : 1.

Izidi OP Avstralije, 3. krog:

Moški

Daniil Medvedev (Rus/15) ‒ David Goffin (Bel/21) 6 : 2, 7 : 6 (3), 6 : 3;

Pablo Carreno (Špa/23) ‒ Fabio Fognini (Ita/12) 6 : 2, 6 : 4, 2 : 6, 6 : 4;

Kei Nišikori (Jap/8) ‒ Joao Sousa (Por) 7 : 6 (6), 6 : 1, 6 : 2;

Milos Raonić (Kan/16) ‒ Pierre-Hugues Herbert (Fra) 6 : 4, 6 : 4, 7 : 6 (6);

Novak Đoković (Srb/1) ‒ Denis Šapovalov (Kan/25) 6 : 3, 6 : 4, 4 : 6, 6 : 0;

Ženske

Serena Williams (ZDA/16) ‒ Dajana Jastremska (Ukr) 6 : 2, 6 : 1;

Naomi Osaka (Jap/4) ‒ Su-Wei Hsieh (Taj/28) 5 : 7, 6 : 4, 6 : 1;

Anastasija Sevastova (Lat/13) ‒ Wang Qiang (Kit/21) 6 : 3, 6 : 3;

Madison Keys (ZDA/17) ‒ Elise Mertens (Bel/12) 6 : 3, 6 : 2;

Jelina Svitolina (Ukr/6) ‒ Zhang Shuai (Kit) 4 : 6, 6 : 4, 7 : 5.