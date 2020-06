Tenis se vrača 3. in 14. avgusta, Roland Garros še teden dni kasneje

Po odločitvi, da bo OP ZDA na sporedu po predvidenem programu med 31. avgustom in 13. septembrom, so iz vrst ATP in WTA sporočili, da bodo pred Roland Garrosom skušali izpeljati vsaj del sezone na peščeni podlagi. Tako bosta višjerangirana turnirja v Madridu in Rimu na sporedu od 13. oziroma 20. septembra naprej, pariški veliki slam pa bo na sporedu med 27. septembrom in 11. oktobrom. Ženska sezona tenisa na najvišji ravni se bo nadaljevala 3. avgusta v Palermu. Teden dni kasneje pa se bo začel še en turnir, mesto pa bodo pri WTA razkrili naknadno. Od 21. avgusta dalje bosta v New Yorku potekala turnirja serije premier za ženske in masters za moške, ki bi morala biti izpeljana v Cincinnatiju.

Ameriška teniška zveza (USTA) se je odločila, da bodo turnir prestavili v New York ter s tem omogočili bolj centralizirane priprave na OP ZDA. V moški konkurenci bodo pred mastersom, ki se bo začel 22. avgusta, izvedli še turnir v Washingtonu, kar bo prvi moški turnir nadaljevanja sezone. Kar se tiče sprememb koledarja, velja omeniti še turnir v Kitzbühlu, ki bo v koledarju od 8. septembra naprej, s čimer se bo prekrival z zaključnimi boji na OP ZDA. V avstrijskem zimskem središču ne bodo smeli nastopiti igralci iz prve deseterice, razen če bodo izpadli v prvem tednu velikega slama v New Yorku.

Po istem principu bo v ženski konkurenci potekal turnir v Istanbulu od 7. septembra naprej. V nadaljevanju ženske sezone, tako kot pri moških, sledita turnirja v Madridu in Rimu, ki bosta služila kot priprava za Roland Garros. Oktobra se serija WTA seli na azijsko celino. Tam bodo igralke dejavne od 5. oktobra do 23. novembra. V moškem koledarju od drugega tedna oktobra naprej ni predvidenih sprememb prvotnega koledarja. Sezona se bo uradno sklenila z zaključnim turnirjem Davisovega pokala med 23. in 29. novembrom.