Ob dobrem nastopuAljaža Bedeneta, ki je v kvalifikacijah premagal Slovaka Jozefa Kovalika (180.) in Argentinca Federica Delbonisa (79.), v 1. krogu še enega ArgentincaGuida Pella(20.) in nato v drugem Gillesa Simona (53.), se je v četrtfinalnem obračunu proti Gaelu Monfilsu, ta je Bedeneta porazil s 7:5 in 6:1, zgodil neljub spodrsljaj organizatorja, ki je v dvorani na velikem zaslonu, ob napisu slovenskega igralca, grafično postavil zastavo, ki pa ni bila slovenska. Slovenska zastava je poleg grba in himne simbol Republike Slovenije. Napačna zastava, ki je bila prikazana v dvorani Stadthalle na Dunaju, je povsem neprimerna in morda, kot piše v uradnem sporočilu TZS, celo spominja na provokacijo, "na katero pa ne pristanemo, kot tudi ne želimo iskati namernost dogodka", ki nikakor ne ustreza velikosti teniškega turnirja kot tudi ne odnosom dveh sosedskih držav. "Tenis Slovenija je poslala zahtevo za opravičilo organizatorju turnirja na Dunaju," med drugim piše v uradnem sporočilo. "Z namenom, da prejmemo opravičilo v imenu Aljaža Bedeneta, slovenskih ljubiteljev tenisa in pravzaprav vseh slovenskih državljanov, smo tudi poslali ostro noto, za katero močno upamo, da bo sprejeta dobronamerno,"še piše v uradnem sporočilu TZS. V četrtfinalnem obračunu je bilo na Dunaju kar nekaj slovenskih ljubiteljev tenisa, ki so opazili napako, nakar so se organizatorji tudi ustrezno odzvali. Na dunajski turnir imamo Slovenci lepe spomine, saj se je leta 2012 do finala prebil Grega Žemlja. Naš najboljši slovenski igralec, Aljaž Bedene, je s turnirjem na Dunaju končal uspešno sezono, ki jo je na teniški lestvici ATP zaključil na 64. mestu.